«И слезу прошибает, и гордость». Вот как в гродненском мемориальном комплексе хранят память о героях войн

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Героем первой серии проекта стал почетный гражданин Гродно Анатолий Гришук.

Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно:

Побывав в Минске, в музее Великой Отечественной, нами было принято решение о строительстве землянок – партизанский край Беларуси. Это напоминание о Беларуси партизанской и обязательно о Беларуси-победительнице. В настоящее время трутся всякие моменты: кто воевал, кто победил. А здесь всем все понятно: победил советский народ, в том числе Беларусь.

Историко-культурный комплекс «Гродненская крепость – Партизанский лагерь». На этой территории во времена Первой мировой и в годы Великой Отечественной войны разворачивались активные боевые действия. Все элементы комплекса создавались по воспоминаниям ветеранов и при помощи музейных работников. Цель – сохранить историческую правду о нелегкой судьбе белорусского народа.

Анатолий Гришук:

Мы находимся в партизанской школе, и очень символично, что сюда приходит молодежь, дети. Мы им показываем: сачыненне-разважанне «Што я буду рабіць пасля вайны». Это сегодня поддерживается на государственном уровне, и вот доказательство. Люди ждали Победы и ждали, што я буду рабіць пасля вайны.

Дети здесь задумываются, стоят долго. Там они шумят, бегают, а здесь останавливаются и задумываются. Они понимают, что сделала страна для их нормальной жизни, для правильного воспитания патриотизма.