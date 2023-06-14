«И слезу прошибает, и гордость». Вот как в гродненском мемориальном комплексе хранят память о героях войн
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Героем первой серии проекта стал почетный гражданин Гродно Анатолий Гришук.
Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно:
Побывав в Минске, в музее Великой Отечественной, нами было принято решение о строительстве землянок – партизанский край Беларуси. Это напоминание о Беларуси партизанской и обязательно о Беларуси-победительнице.
В настоящее время трутся всякие моменты: кто воевал, кто победил. А здесь всем все понятно: победил советский народ, в том числе Беларусь.
Историко-культурный комплекс «Гродненская крепость – Партизанский лагерь». На этой территории во времена Первой мировой и в годы Великой Отечественной войны разворачивались активные боевые действия. Все элементы комплекса создавались по воспоминаниям ветеранов и при помощи музейных работников. Цель – сохранить историческую правду о нелегкой судьбе белорусского народа.
Анатолий Гришук:
Мы находимся в партизанской школе, и очень символично, что сюда приходит молодежь, дети. Мы им показываем: сачыненне-разважанне «Што я буду рабіць пасля вайны». Это сегодня поддерживается на государственном уровне, и вот доказательство. Люди ждали Победы и ждали, што я буду рабіць пасля вайны.
Дети здесь задумываются, стоят долго. Там они шумят, бегают, а здесь останавливаются и задумываются. Они понимают, что сделала страна для их нормальной жизни, для правильного воспитания патриотизма.
Каждое 9 Мая мы приглашаем сюда всех участников войны. Они со своими внуками. Сопровождающими. Как мы рады их видеть! Как они рады общению! Потом мы садимся за партизанский стол, и они вспоминают о своих подвигах, о своей жизни партизанской.