Евросоюзу не удалось добиться нулевых пошлин на торговлю с США по итогам переговоров в Шотландии

Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Известная загадка для проверки на оптимизм, похоже, стала своеобразным девизом новой торговой сделки между США и Евросоюзом. Спустя месяцы напряженных переговоров, президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, кажется, нашли компромисс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О достигнутом тарифном соглашении объявили в ходе пятидневного визита Трампа в западную Шотландию.

В апреле, вводя пошлины против 120 стран мира, глава Белого дома, не стесняясь в выражениях, обещал наказать Евросоюз 30-процентными тарифами за то, что, по его мнению, европейцы слишком вольно чувствуют себя в торговых отношениях с Америкой. Тогда в Брюсселе, конечно, попытались сохранить лицо, заявив что-то невнятное о независимости. Но спустя время подстроиться все-таки пришлось. В начале июля Трамп успел анонсировать новые пошлины, чтобы стимулировать страны согласиться на торговые условия Вашингтона до 1 августа. И вот, какова цена европейской уступчивости. США вводят 15-процентные базовые пошлины на европейские товары, а ЕС соглашается.

В качестве бонуса Евросоюз обязуется закупить у американцев энергоресурсы на 750 миллиардов евро, а еще – добровольно-принудительно – инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику. Ну, и вишенка на торте – закупка американской военной техники, пока неизвестно на какую сумму. Видимо, чтобы лучше охранять европейские газопроводы, которые теперь будут доверху заполнены дорогим американским газом.