Евросоюзу не удалось добиться нулевых пошлин на торговлю с США по итогам переговоров в Шотландии
Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Известная загадка для проверки на оптимизм, похоже, стала своеобразным девизом новой торговой сделки между США и Евросоюзом.
Спустя месяцы напряженных переговоров, президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, кажется, нашли компромисс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О достигнутом тарифном соглашении объявили в ходе пятидневного визита Трампа в западную Шотландию.
В апреле, вводя пошлины против 120 стран мира, глава Белого дома, не стесняясь в выражениях, обещал наказать Евросоюз 30-процентными тарифами за то, что, по его мнению, европейцы слишком вольно чувствуют себя в торговых отношениях с Америкой. Тогда в Брюсселе, конечно, попытались сохранить лицо, заявив что-то невнятное о независимости. Но спустя время подстроиться все-таки пришлось.
В начале июля Трамп успел анонсировать новые пошлины, чтобы стимулировать страны согласиться на торговые условия Вашингтона до 1 августа. И вот, какова цена европейской уступчивости. США вводят 15-процентные базовые пошлины на европейские товары, а ЕС соглашается.
В качестве бонуса Евросоюз обязуется закупить у американцев энергоресурсы на 750 миллиардов евро, а еще – добровольно-принудительно – инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику. Ну, и вишенка на торте – закупка американской военной техники, пока неизвестно на какую сумму. Видимо, чтобы лучше охранять европейские газопроводы, которые теперь будут доверху заполнены дорогим американским газом.
Чинция Альчиди, старший научный сотрудник брюссельского аналитического Центра европейских политических исследований (Бельгия):
Я думаю, что Евросоюз теперь является заложником США. Трамп готов использовать все связи и зависимость ЕС для достижения своих бизнес-целей. И мы знаем, что мы на данном этапе все еще сильно зависим от США в вопросах обороны и технологий. Так что ЕС оказался в очень сложной ситуации, пытаясь добиться лучшего результата, который мог бы быть достигнут ценой потерь на других фронтах.
Комментируя итоги переговоров, Урсула фон дер Ляйен попыталась изобразить оптимизм. Дескать, избежали худшего сценария – 30-процентных пошлин и трансатлантической торговой войны. Что ж, сделка, безусловно, выгодная. Но только для американцев. Что же касается жителей Европы, то им такой компромисс не по душе.
Так, Франция назвала сделку мрачным периодом для экономики Евросоюза. В Германии опасаются за свой автопром, который Китай уже и так вытеснил с мирового рынка, а Швеция вовсе призвала переориентировать экспорт и снижать зависимость от США.