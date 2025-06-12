Лукашенко раскритиковал работу идеологов: зал соберём, расскажем, а люди вышли с кукишем в кармане!
Принципиально и жестко подходить к отбору кадров, выработать и наконец сформулировать национальную идею белорусов, а еще выстроить четкую идеологическую работу в стране – вот лишь некоторые задачи, которые 12 июня Александр Лукашенко поставил перед главным политическим штабом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говоря языком официальным, это Администрация Президента – фактически команда главы государства, которая аккумулирует и анализирует все проблемы, идеи, предложения. И все это помогает принимать взвешенные и максимально эффективные управленческие решения.
И в этом смысле Президент, сравнил работу политического штаба с «горячей сковородкой». Ведь через экспертизу Администрации проходят почти все ключевые назначения и решения, которые принимаются на высшем уровне. Отсюда вытекает особый спрос и особая ответственность ее сотрудников.
Также Александр Лукашенко поручил усилить нагрузку на помощников Президента в областях. Их работа предполагает «абсолютное погружение в жизнь региона». Кроме того, Президент анонсировал ряд крупных совещаний – с руководством Нацбанка и Академией наук.
Алена Сырова о главном.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы формируете мое мнение!
Этот финальный тезис главы государства справедливо может стать заглавием к сегодняшнему совещанию с Администрацией Президента. В таком составе ее сотрудников вы едва ли хоть раз видели – 23 человека из 114 в Белом зале Дворца Независимости. Пришел момент, когда, равно как и с правительством, с политическим штабом Президента нужно обсудить и стратегические, и рутинные моменты. Александр Лукашенко выделил несколько ключевых направлений, но начал с главного – кадры.
Ошибки здесь просто недопустимы – Лукашенко жестко поставил Администрации вопрос с кадрами.
Чем чреваты ошибки в кадрах, легко понять, если примерить на себя. Едва ли бы кто-то хотел иметь дело с некомпетентным, непрофессиональным и равнодушным медиком, например. Возразите: здесь вопрос жизни и смерти! Но для государства одним из таких может быть идеология.
Лукашенко: когда-то все прятались от этого термина, но мною было жестко введено понятие «идеология».
Трудно поспорить с тем, что, будучи уверенным, убежденным, человек сможет и работать эффективнее, и закрывать глаза на мелкие недочеты, и не будет так легко клевать на «прикормки» извне. Разъяснять, объяснять, мотивировать и много чего другого должен уметь идеолог. Их у нас в Беларуси по образованию, по записи в трудовых книжках предостаточно. А по духу? Александр Лукашенко снова говорит о формализме, который даже самые перспективные начинания губит, а еще хуже – наше идеологическое оружие направляет в нас же самих.
Александр Лукашенко:
Очень много формализма. Надо единый день информирования – ну что там, проведем, пойдем по трудовым коллективам, и чем больше соберем где-то зал и аудиторию, тем будет лучше. А результат? Я предупреждал, что идеологические работники – это редкость, это величайшая редкость. Человек, который придет в зал, захватит внимание этого зала и скажет не только то, что хочет услышать человек, может, даже и неприятное, но человек поймет, человек это воспримет.
И это, Ольга Ивановна, даже не преподаватели, это не то даже мастерство, которым владеете, я извиняюсь, к примеру говорю, которым владеете вы и преподаватели в целом. Это далеко не преподаватели, это редкие люди.
Поэтому, заходя в зал, а у нас некоторые высшие должностные лица страдают этой болезнью: вот мы с народом, мы придем, мы зал соберем – чем больше, тем лучше – мы тут что-то им скажем. И вы знаете, они услышали, ну они, может, и услышали, но, как в народе говорят, с кукишем кармане вышли из этого совещания. Поэтому вы должны определиться, все вы талантливые люди в чем-то, вы должны определиться, если вы идете к людям, сколько перед вами должно быть человек. Так лучше десяти скажите – это разойдется потом в трудовом коллективе. Но не старайтесь кучу собрать и показать большую работу. Ну это один из таких примеров, которые я часто наблюдаю за чиновниками.
Не надо к этому стремиться, не надо, это будет во вред. Потом не только в социальных сетях, но по другим каналам это до меня доходит. Я думаю, что ж ты творишь, что ты этим хочешь показать? Что ты большой начальник, дал команду, тебе собрали в цеху или в каком-то зале огромное количество людей, и ты там чего-то наговорил?