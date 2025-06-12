Лукашенко раскритиковал работу идеологов: зал соберём, расскажем, а люди вышли с кукишем в кармане!

Принципиально и жестко подходить к отбору кадров, выработать и наконец сформулировать национальную идею белорусов, а еще выстроить четкую идеологическую работу в стране – вот лишь некоторые задачи, которые 12 июня Александр Лукашенко поставил перед главным политическим штабом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говоря языком официальным, это Администрация Президента – фактически команда главы государства, которая аккумулирует и анализирует все проблемы, идеи, предложения. И все это помогает принимать взвешенные и максимально эффективные управленческие решения. И в этом смысле Президент, сравнил работу политического штаба с «горячей сковородкой». Ведь через экспертизу Администрации проходят почти все ключевые назначения и решения, которые принимаются на высшем уровне. Отсюда вытекает особый спрос и особая ответственность ее сотрудников. Также Александр Лукашенко поручил усилить нагрузку на помощников Президента в областях. Их работа предполагает «абсолютное погружение в жизнь региона». Кроме того, Президент анонсировал ряд крупных совещаний – с руководством Нацбанка и Академией наук. Алена Сырова о главном.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы формируете мое мнение! Этот финальный тезис главы государства справедливо может стать заглавием к сегодняшнему совещанию с Администрацией Президента. В таком составе ее сотрудников вы едва ли хоть раз видели – 23 человека из 114 в Белом зале Дворца Независимости. Пришел момент, когда, равно как и с правительством, с политическим штабом Президента нужно обсудить и стратегические, и рутинные моменты. Александр Лукашенко выделил несколько ключевых направлений, но начал с главного – кадры. Ошибки здесь просто недопустимы – Лукашенко жестко поставил Администрации вопрос с кадрами.

Чем чреваты ошибки в кадрах, легко понять, если примерить на себя. Едва ли бы кто-то хотел иметь дело с некомпетентным, непрофессиональным и равнодушным медиком, например. Возразите: здесь вопрос жизни и смерти! Но для государства одним из таких может быть идеология. Лукашенко: когда-то все прятались от этого термина, но мною было жестко введено понятие «идеология».

Трудно поспорить с тем, что, будучи уверенным, убежденным, человек сможет и работать эффективнее, и закрывать глаза на мелкие недочеты, и не будет так легко клевать на «прикормки» извне. Разъяснять, объяснять, мотивировать и много чего другого должен уметь идеолог. Их у нас в Беларуси по образованию, по записи в трудовых книжках предостаточно. А по духу? Александр Лукашенко снова говорит о формализме, который даже самые перспективные начинания губит, а еще хуже – наше идеологическое оружие направляет в нас же самих.