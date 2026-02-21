Храм Святого Семейства в Барселоне достиг максимальной высоты спустя 100 лет после начала строительства

Саграда Фамілія афіцыйна стаў самым высокім хрысціянскім храмам на планеце. Яго вежа дасягнула вышыні 172,5 метры. Дарэчы, папярэдні рэкорд трымаў нямецкі Ульмскі сабор, але Барселона яго абышла, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Саграда Фамілія афіцыйна стаў самым высокім хрысціянскім храмам на планеце. Яго вежа дасягнула вышыні 172,5 метры. Дарэчы, папярэдні рэкорд трымаў нямецкі Ульмскі сабор, але Барселона яго абышла, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
На храме Святога Сямейства ўсталявалі вялізны крыж з металу і шкла, які важыць амаль 100 тон. Шпіль вырабілі ў Германіі і даставілі ў Каталонію. Праўда, пабачыць Барселону з новай вышыні змогуць не адразу. Гэтую пляцоўку адкрыюць толькі праз некалькі гадоў. Але сам храм працягвае жыць і змяняцца. Ён будуецца выключна на ахвяраванні і грошы з білетаў, якія штогод купляюць мільёны турыстаў. Узвядзенне базілікі доўжыцца ўжо больш за 140 гадоў. Яшчэ крыху, і галоўны даўгабуд свету нарэшце набудзе завершаны выгляд. Згодна з праектам, Саграда Фамілія будзе мець тры фасады і 18 вежаў.