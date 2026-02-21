Прямой эфир

Храм Святого Семейства в Барселоне достиг максимальной высоты спустя 100 лет после начала строительства

21 февраля 2026 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Саграда Фамілія афіцыйна стаў самым высокім хрысціянскім храмам на планеце. Яго вежа дасягнула вышыні 172,5 метры. Дарэчы, папярэдні рэкорд трымаў нямецкі Ульмскі сабор, але Барселона яго абышла, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Храм Святого Семейства в Барселоне достиг максимальной высоты спустя 100 лет после начала строительства-2

На храме Святога Сямейства ўсталявалі вялізны крыж з металу і шкла, які важыць амаль 100 тон. Шпіль вырабілі ў Германіі і даставілі ў Каталонію. Праўда, пабачыць Барселону з новай вышыні змогуць не адразу. Гэтую пляцоўку адкрыюць толькі праз некалькі гадоў. Але сам храм працягвае жыць і змяняцца. Ён будуецца выключна на ахвяраванні і грошы з білетаў, якія штогод купляюць мільёны турыстаў. Узвядзенне базілікі доўжыцца ўжо больш за 140 гадоў. Яшчэ крыху, і галоўны даўгабуд свету нарэшце набудзе завершаны выгляд. Згодна з праектам, Саграда Фамілія будзе мець тры фасады і 18 вежаў.

# Испания

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Госкомимущества с 35-летием ведомства
21 февраля 2026 07:44

Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Госкомимущества с 35-летием ведомства

Міжнародны дзень роднай мовы адзначаюць у Беларусі
21 февраля 2026 07:38

Міжнародны дзень роднай мовы адзначаюць у Беларусі

Муковозчик: когда паны начинают играть в политику, их не остановить
20 февраля 2026 18:20

Муковозчик: когда паны начинают играть в политику, их не остановить