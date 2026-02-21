Какие тренды задают производители и чем они готовы удивить покупателей? Анонс «Большой город»
Звыклы смак, знаёмая абгортка і ўпэўненасць у якасці – для беларусаў гэта не проста словы. Гэта формула выбару тавараў, якая працуе гадамі. Якія трэнды задаюць вытворцы? І чым гатовы здзівіць пакупнікоў?
Пра гэта раскажуць госці ток-шоу «Вялікі горад» 22 лютага в 10:00.
Маркетплэйсы трывала ўвайшлі ў наша жыццё. Пакуль эканамісты абмяркоўваюць уплыў на фінансавую сістэму, мы дадаём тавары ў кошык. Як мяняецца рынак?
К концу 30-го Министерство антимонопольного регулирования и торговли планирует около 20 % онлайн-продаж.
Як вытворцам заваяваць давер пакупнікоў?
Через бренд доносить до потенциального покупателя цены своего продукта.
8 сакавіка – экзамен для вытворцаў кветак. Якімі гатункамі асабліва парадуюць?
Кустовая роза под названием «Беларусь».
Чаму беларускае роўна якаснае? Абмяркуем гэта з гасцямі ток-шоу «Вялікі горад» у нядзелю ў 10.00.