Прямой эфир

Какие тренды задают производители и чем они готовы удивить покупателей? Анонс «Большой город»

21 февраля 2026 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Звыклы смак, знаёмая абгортка і ўпэўненасць у якасці – для беларусаў гэта не проста словы. Гэта формула выбару тавараў, якая працуе гадамі. Якія трэнды задаюць вытворцы? І чым гатовы здзівіць пакупнікоў?

Пра гэта раскажуць госці ток-шоу «Вялікі горад» 22 лютага в 10:00. 

Какие тренды задают производители и чем они готовы удивить покупателей? Анонс «Большой город»-2

Маркетплэйсы трывала ўвайшлі ў наша жыццё. Пакуль эканамісты абмяркоўваюць уплыў на фінансавую сістэму, мы дадаём тавары ў кошык. Як мяняецца рынак?

Какие тренды задают производители и чем они готовы удивить покупателей? Анонс «Большой город»-4

К концу 30-го Министерство антимонопольного регулирования и торговли планирует около 20 % онлайн-продаж.

Як вытворцам заваяваць давер пакупнікоў?

Какие тренды задают производители и чем они готовы удивить покупателей? Анонс «Большой город»-6

Через бренд доносить до потенциального покупателя цены своего продукта.
 

Какие тренды задают производители и чем они готовы удивить покупателей? Анонс «Большой город»-8

8 сакавіка – экзамен для вытворцаў кветак. Якімі гатункамі асабліва парадуюць?

Кустовая роза под названием «Беларусь».

Чаму беларускае роўна якаснае? Абмяркуем гэта з гасцямі ток-шоу «Вялікі горад» у нядзелю ў 10.00.

# Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Жировичах впервые пройдут молодёжные монастырские духовные выходные
21 февраля 2026 08:27

В Жировичах впервые пройдут молодёжные монастырские духовные выходные

Храм Святого Семейства в Барселоне достиг максимальной высоты спустя 100 лет после начала строительства
21 февраля 2026 08:03

Храм Святого Семейства в Барселоне достиг максимальной высоты спустя 100 лет после начала строительства

Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Госкомимущества с 35-летием ведомства
21 февраля 2026 07:44

Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Госкомимущества с 35-летием ведомства