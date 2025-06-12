Лукашенко: пришли в крупные сети – там картошки девать некуда, она лежит на складе

Одна из претензий к идеологии, хотя не только к ней – факт того, что в некоторых ситуациях, мы не работаем на опережение, а бьем по хвостам. Да, идем в контратаку, когда в тех же соцсетях удается нашим оппонентам всколыхнуть ту или иную тему, как с недавними поисками картошки и лука по магазинам страны. Но к тем ли и с тем ли идем? Картошка, может, и была не такая и не в таком количестве где-то. Но есть случаи, когда совсем не аграрии виноваты и даже не государство, хотя именно к такому выводу по задумке авторов этой «бульба-истерии» и должны были прийти все охваченные трендом.