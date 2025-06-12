Лукашенко: пришли в крупные сети – там картошки девать некуда, она лежит на складе

Принципиально и жестко подходить к отбору кадров, выработать и наконец сформулировать национальную идею белорусов, а еще выстроить четкую идеологическую работу в стране – вот лишь некоторые задачи, которые 12 июня Александр Лукашенко поставил перед главным политическим штабом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из претензий к идеологии, хотя не только к ней – факт того, что в некоторых ситуациях, мы не работаем на опережение, а бьем по хвостам. Да, идем в контратаку, когда в тех же соцсетях удается нашим оппонентам всколыхнуть ту или иную тему, как с недавними поисками картошки и лука по магазинам страны. Но к тем ли и с тем ли идем? Картошка, может, и была не такая и не в таком количестве где-то. Но есть случаи, когда совсем не аграрии виноваты и даже не государство, хотя именно к такому выводу по задумке авторов этой «бульба-истерии» и должны были прийти все охваченные трендом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пакости я уже вижу, когда в этих «тиктоках» токаются-тикаются. И это же на стол мне приносят каждое утро! Начали шутить с этой картошкой. Я снимаю трубку, Герасимову – разберись и доложи. Вместе с бывшим премьером головой ответите. Начали разбираться с крупными сетями. Приходят – там картошки девать некуда! Она у них лежит на складе. Почему не на прилавке? Политика – надо показать, что власти задавили ценами до такой степени, что жить дальше невозможно. То есть наступили на болевую точку этим торгашам.
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