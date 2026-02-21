Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Госкомимущества с 35-летием ведомства

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў супрацоўнікаў і ветэранаў Дзяржкаммаёмасці з 35-годдзем ведамства, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. «Зямля – наша нацыянальнае багацце. Ад эфектыўнасці яго выкарыстання ў многім залежаць устойлівае развіццё краіны і рост узроўню жыцця людзей», – гаворыцца ў віншаванні.
«Дзяржкаммаёмасцю праведзена вялікая работа па станаўленні і ўмацаванні сістэмы кіравання дзяржуласнасцю, рэалізацыі адзінай палітыкі ў галіне геадэзічнай, картаграфічнай і ацэначнай дзейнасці, маёмасных і зямельных адносін. Перакананы, што і ў далейшым вялікі і дружны калектыў усіх арганізацый сістэмы Дзяржкаммаёмасці будзе забяспечваць захаванне эканамічных інтарэсаў краіны, ствараючы ўмовы для рацыянальнага выкарыстання яе актываў», – падкрэсліў Прэзідэнт.