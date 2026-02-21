Прямой эфир

Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Госкомимущества с 35-летием ведомства

21 февраля 2026 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў супрацоўнікаў і ветэранаў Дзяржкаммаёмасці з 35-годдзем ведамства, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. «Зямля – ​​наша нацыянальнае багацце. Ад эфектыўнасці яго выкарыстання ў многім залежаць устойлівае развіццё краіны і рост узроўню жыцця людзей», – гаворыцца ў віншаванні.

Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Госкомимущества с 35-летием ведомства-2

«Дзяржкаммаёмасцю праведзена вялікая работа па станаўленні і ўмацаванні сістэмы кіравання дзяржуласнасцю, рэалізацыі адзінай палітыкі ў галіне геадэзічнай, картаграфічнай і ацэначнай дзейнасці, маёмасных і зямельных адносін. Перакананы, што і ў далейшым вялікі і дружны калектыў усіх арганізацый сістэмы Дзяржкаммаёмасці будзе забяспечваць захаванне эканамічных інтарэсаў краіны, ствараючы ўмовы для рацыянальнага выкарыстання яе актываў», – падкрэсліў Прэзідэнт.

# Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Міжнародны дзень роднай мовы адзначаюць у Беларусі
21 февраля 2026 07:38

Міжнародны дзень роднай мовы адзначаюць у Беларусі

Муковозчик: когда паны начинают играть в политику, их не остановить
20 февраля 2026 18:20

Муковозчик: когда паны начинают играть в политику, их не остановить

Волонтёрский проект из Бреста «Доктор Клоун» получил грант Президента
20 февраля 2026 17:33

Волонтёрский проект из Бреста «Доктор Клоун» получил грант Президента