Прямой эфир

Три человека погибли в результате схода лавины на австрийском горнолыжном курорте

21 февраля 2026 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На папулярным аўстрыйскім гарналыжным курорце Санкт-Антон з-за сходу лавіны загінулі тры чалавекі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Три человека погибли в результате схода лавины на австрийском горнолыжном курорте-2

Яшчэ два турысты пацярпелі, аднаго з іх шпіталізавалі з сур'ёзнымі траўмамі. На месца здарэння былі тэрмінова выкліканы спецслужбы. Выратавальная аперацыя з удзелам тэхнікі прайшла цяжка, бо снежнае покрыва ў гарах застаецца вельмі нестабільным. Да таго ж моцны вецер пагаршае сітуацыю. Спецыялісты папярэджваюць, што гэта не апошні сход лавін у бягучым сезоне. 

# Австрия

Другие новости рубрики

Все новости
Макрон подписал принятый в обход парламента закон о госбюджете Франции
20 февраля 2026 19:49

Макрон подписал принятый в обход парламента закон о госбюджете Франции

В Финляндии рекордными темпами растёт число бездомных
20 февраля 2026 19:48

В Финляндии рекордными темпами растёт число бездомных

В ЕС хотят увеличить производство оружия в 50 раз для «мира в Европе»
20 февраля 2026 17:08

В ЕС хотят увеличить производство оружия в 50 раз для «мира в Европе»