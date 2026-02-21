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ФСБ: применение Telegram ставит под угрозу жизнь российских военнослужащих

21 февраля 2026 08:54
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ФСБ: применение Telegram ставит под угрозу жизнь российских военнослужащих-0

ВС Украины и украинские спецслужбы посредством Telegram получают военные данные, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

У украинской стороны есть доступ к получению в кратчайшие сроки информации, размещаемой в Telegram, после чего она используется в военных целях, сообщили представители ЦОС ФСБ.

На протяжении последних 3-х месяцев использование мессенджера в зоне специальной военной операции приводило к созданию угрозы для жизни российских бойцов.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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