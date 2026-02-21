Масленичные гулянья пройдут во всех уголках Минской области

Ірына Апаносевіч, культарганізатар Вілейскага гарадскога дома культуры:

Масленица это, наверное, такой семейный праздник, на который приходят даже с семьями. Приезжают не только из города, но и района. Зовут своих друзей. Нет определенного критерия, что это пожилые, либо это люди среднего возраста. Приходит и молодежь. Любят, так как там есть песни, танцы, гулянья.

Свята ў горадзе працягнецца да 15 гадзін. Не абміне яно і сельскія населеныя пункты Вілейскага раёна.