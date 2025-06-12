Президент Беларуси рассказал, почему летает на вертолёте по стране – так дешевле

У нас компактная страна, где все друг друга знают даже не через шесть рукопожатий. Потому даже удивительно, что в вопросах идеологического воспитания наметилась тенденция на гигантизм. Президент очень откровенно, пусть даже неприятно, но правдиво напоминает: все все видят. А он по долгу службы даже больше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо стремиться побольше каких-то совещаний, заседаний и так далее, форумов. Не надо! Это, во-первых, дорого. Поэтому, принимая то или иное решение, вы думайте, во что это обойдется. Это сродни, Дмитрий Николаевич, о том, о чем мы с вами говорим в плане командировок. Но это только то, что я подписываю командировки – не бывает дня, чтобы в 2-3 командировки высокие должностные лица куда-то ни ехали. И чем дальше, тем лучше. Но это я подписал министру, допустим, а целый же хвост за министром едет – это огромные деньги.

У нас и за Президентом целая кавалькада! Я приземляюсь на вертолете. Почему на вертолете? Должен сказать: одна из причин, что это намного дешевле, чем кортеж Президента. Даже если там безопасность и прочее, я летаю на вертолете. И вот если я посмотрю: ну там столько автомобилей вокруг этой «точки» – как служба безопасности, «на точку Президента» – там вокруг этой точки яблоку упасть негде! Ребята, мы обнаглели до крайности! Такого в 1990-х годах не было! И дело не только, потому что мы беднее были – да, были беднее. Давайте с небес будем опускаться на землю, потому что мы на виду, на нас смотрят больше, чем кто-либо.

Поэтому приводите все в порядок, не глядя ни на личности, если они не понимают, ни на ранги. Но и Директива 12-я. Я полагал, что Администрация Президента очень серьезно подошла к разработке этого документа. И эта Директива должна была вывести идеологическую работу на качественно новый уровень. Владимир Борисович, как бы я вас ни уважал, а я действительно вас уважаю и надеюсь на вас, вы пока… Захлестнула вас текучка. Поверьте, у меня опыта хватает, я работал и идеологическим работником. Знаю, что такое кадры и так далее. Поэтому я могу сходу оценить ситуацию и ваши действия. Не пытайтесь формально подходить к тем или иным вопросам. Принципиальнейшим образом вырабатывайте их. Не можете или вам не хочется – ну, не хочется не бывает, но вдруг что-то – лучше не делайте и не предлагайте. Поэтому вы думайте, что вы мне предлагаете. Находите темы из жизни людей. Это очень важно.

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