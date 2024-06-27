Лукашенко: эффективность надо повышать неимоверно, если мы хотим выстоять в этой бешеной борьбе

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Новый глава и первый заместитель в Администрации Президента. Перестановки также в правительстве, министерствах и дипкорпусе. Назначения – громкие, кандидаты – в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слово «контроль» сегодня звучало чуть ли не чаще других. Выходец из Комитета госконтроля как раз таки займет вакантную должность помощника по Минску. Юрий Фролов прежде курировал в КГК столичное строительство, ЖКХ. Теперь сфера его профессиональных интересов расширилась и ему еще только предстоит разобраться в массе других, которые сходятся в сердце Беларуси – в Минске.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выбрал я вас среди других, потому что вы осуществляли контроль за деятельностью кадров, в том числе и предприятий в Минске. Вас положительно характеризует вся ваша система. Молодой перспективный человек. Приступайте к работе. С Герасимовым мы договорились. Контроль в Минске – это очень важно. Чтобы не было вольной интерпретации, Президент пригласил сегодня главу правительства, всех заместителей Администрации Президента – к слову, теперь этот орган госуправления самый обновленный. Глава государства, резюмируя, отметил, что все назначенцы – люди нового поколения и это в духе времени и тех задач, которые сегодня стоят перед Беларусью. Александр Лукашенко: идет смена поколений, должны прийти новые, знающие, профессиональные люди. Подробнее.