Лукашенко: эффективность надо повышать неимоверно, если мы хотим выстоять в этой бешеной борьбе
Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Новый глава и первый заместитель в Администрации Президента. Перестановки также в правительстве, министерствах и дипкорпусе. Назначения – громкие, кандидаты – в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слово «контроль» сегодня звучало чуть ли не чаще других. Выходец из Комитета госконтроля как раз таки займет вакантную должность помощника по Минску. Юрий Фролов прежде курировал в КГК столичное строительство, ЖКХ. Теперь сфера его профессиональных интересов расширилась и ему еще только предстоит разобраться в массе других, которые сходятся в сердце Беларуси – в Минске.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выбрал я вас среди других, потому что вы осуществляли контроль за деятельностью кадров, в том числе и предприятий в Минске. Вас положительно характеризует вся ваша система. Молодой перспективный человек. Приступайте к работе. С Герасимовым мы договорились. Контроль в Минске – это очень важно.
Чтобы не было вольной интерпретации, Президент пригласил сегодня главу правительства, всех заместителей Администрации Президента – к слову, теперь этот орган госуправления самый обновленный. Глава государства, резюмируя, отметил, что все назначенцы – люди нового поколения и это в духе времени и тех задач, которые сегодня стоят перед Беларусью.
Александр Лукашенко: идет смена поколений, должны прийти новые, знающие, профессиональные люди. Подробнее.
Александр Лукашенко:
Предупреждаю категорически всех. Уже премьер-министру достается от этого каждый день: никакой волокиты и бюрократии. Никакой! Если нужно вопрос решить и вы видите: его можно решить, день-два – решайте. Упаси вас Господь, с понедельника меня будут, как и прежде, информировать по этой волоките и бюрократизму. Особенно предупреждаю Администрацию Президента. Министры должны бегать, шевелиться. Если где-то аппарат правительства не сработал, подсказывайте и жесточайшим образом требуйте. Один, два раза потребовали, третий раз – он должен уйти на другую работу. Эффективность надо повышать неимоверно. Если мы хотим выстоять в этой бешеной борьбе. Что происходит вокруг, каждый из вас знает. Исходя, в том числе из этого, приняты соответствующие решения, которые я озвучил.
Александр Лукашенко часто повторяет что «не время успокаиваться» и «важно следовать принципу делай, как я». Так вот сегодняшние кадровые решения однозначно взбодрили тех, кто слегка пригрелся и расслабился. И думал, что это незаметно. А дальше по вертикали… Общая черта назначенцев – это характерность. Президент четко дал понять: он и время требуют умения не плыть по течению, иметь свое мнение, но единый авторитет и цели, прислушиваться к другим, осознавая, что в конечном счете все, что будет потом – это собственная ответственность.
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