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Лукашенко: эффективность надо повышать неимоверно, если мы хотим выстоять в этой бешеной борьбе

27 июня 2024 19:10
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Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Новый глава и первый заместитель в Администрации Президента. Перестановки также в правительстве, министерствах и дипкорпусе. Назначения – громкие, кандидаты – в большинстве молодые, что важно в условиях смены поколений. Как подчеркнул Александр Лукашенко, к власти должны прийти перспективные и профессиональные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: эффективность надо повышать неимоверно, если мы хотим выстоять в этой бешеной борьбе-1

Слово «контроль» сегодня звучало чуть ли не чаще других. Выходец из Комитета госконтроля как раз таки займет вакантную должность помощника по Минску. Юрий Фролов прежде курировал в КГК столичное строительство, ЖКХ. Теперь сфера его профессиональных интересов расширилась и ему еще только предстоит разобраться в массе других, которые сходятся в сердце Беларуси – в Минске.

Лукашенко: эффективность надо повышать неимоверно, если мы хотим выстоять в этой бешеной борьбе-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выбрал я вас среди других, потому что вы осуществляли контроль за деятельностью кадров, в том числе и предприятий в Минске. Вас положительно характеризует вся ваша система. Молодой перспективный человек. Приступайте к работе. С Герасимовым мы договорились. Контроль в Минске – это очень важно.

Чтобы не было вольной интерпретации, Президент пригласил сегодня главу правительства, всех заместителей Администрации Президента – к слову, теперь этот орган госуправления самый обновленный. Глава государства, резюмируя, отметил, что все назначенцы – люди нового поколения и это в духе времени и тех задач, которые сегодня стоят перед Беларусью.

Александр Лукашенко: идет смена поколений, должны прийти новые, знающие, профессиональные люди. Подробнее.

Лукашенко: эффективность надо повышать неимоверно, если мы хотим выстоять в этой бешеной борьбе-7

Александр Лукашенко:
Предупреждаю категорически всех. Уже премьер-министру достается от этого каждый день: никакой волокиты и бюрократии. Никакой! Если нужно вопрос решить и вы видите: его можно решить, день-два – решайте. Упаси вас Господь, с понедельника меня будут, как и прежде, информировать по этой волоките и бюрократизму. Особенно предупреждаю Администрацию Президента. Министры должны бегать, шевелиться. Если где-то аппарат правительства не сработал, подсказывайте и жесточайшим образом требуйте. Один, два раза потребовали, третий раз – он должен уйти на другую работу. Эффективность надо повышать неимоверно. Если мы хотим выстоять в этой бешеной борьбе. Что происходит вокруг, каждый из вас знает. Исходя, в том числе из этого, приняты соответствующие решения, которые я озвучил.

Лукашенко: эффективность надо повышать неимоверно, если мы хотим выстоять в этой бешеной борьбе-10

Александр Лукашенко часто повторяет что «не время успокаиваться» и «важно следовать принципу делай, как я». Так вот сегодняшние кадровые решения однозначно взбодрили тех, кто слегка пригрелся и расслабился. И думал, что это незаметно. А дальше по вертикали… Общая черта назначенцев – это характерность. Президент четко дал понять: он и время требуют умения не плыть по течению, иметь свое мнение, но единый авторитет и цели, прислушиваться к другим, осознавая, что в конечном счете все, что будет потом – это собственная ответственность.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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