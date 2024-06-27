Лукашенко: «МИД нужно приводить в чувство. Говорю открытым языком»

Эффективность должна быть неимоверной, чтобы выстоять в этой бешеной борьбе. Об этом заявил глава государства, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым заместителем руководителя Администрации Президента назначена Наталья Петкевич. Прежде на этой должности был Максим Рыженков. Теперь он возглавит Министерство иностранных дел. Как подчеркнул Президент, МИД нужно приводить в чувства. Александр Лукашенко потребовал в этом плане действовать совместно с премьер-министром Романом Головченко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы человек жесткий, требовательный. МИД нужно приводить в чувство. Говорю открытым языком. Встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать. Давайте вдвоем, чтобы МИД занимался своими вопросами и реализовывал то, что он должен реализовать для страны. Все вопросы: и Снопкова по Китаю, и Крутого по России, и на дальней дуге ответственным будет у нас министр (Индия тоже у тебя будет) и премьер-министр – все должно сходиться в Министерство иностранных дел.

Новые руководители и в сфере сельского хозяйства. Ранее губернатор Брестской области Юрий Шулейко начнет работу в должности вице-премьера. Президент посоветовал пересмотреть функции и взять на себя кураторство не только села, ведь сельское хозяйство не ограничивается растениеводством и животноводством. В данной сфере нужен грамотный переработчик.

Новый руководитель и в профильном министерстве – Анатолий Линевич. Как подчеркнул глава государства, его задача – новые технологии для страны. Сеять и собирать урожай обязаны губернаторы, министр контролирует соблюдение основ, чтобы на полях не было ущерба. Как отметил Александр Лукашенко, для многих новые должности были неожиданностью. Эти решения Президент принял накануне.

Александр Лукашенко:

Идет смена поколений, должны прийти новые, знающие, профессиональные люди, которые должны реализовать в течение нескольких лет то, о чем мы договорились на Всебелорусском народном собрании. Страна должна получить хорошее правительство, проводные ремни от Президента до правительства через Администрацию до низу. Должен быть результат и эффективность.