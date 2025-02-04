Лукашенко – доверенным лицам: вам за меня стыдно не будет, что бы там про меня ни писали
Оправдать ожидания белорусов и сформировать крепкое правительство. Вот такие главные тренды Александр Лукашенко 4 февраля задал на встрече с доверенными лицами. Именно они представляли белорусского лидера во время минувших президентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А в нынешних непростых условиях сильная власть – считайте, это гарант национальной безопасности и мирного будущего, которого после переломного 2020-го у нас могло бы и не быть. Но с тех пор белорусы по-настоящему повзрослели.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
Люди оценили, что государство сделало за последние десятилетия. Они по-настоящему оценили, они помнят, они вспомнили, что было и что стало. Они видят, что Президент все, что обещал в 1994 году, он выполнил. Они видят, что те предупреждения, те посылы Президента по поводу того, что происходит в мире, в большой политике, например, прогноз Президента о том, что начнется передел мира, оказался правдой. Они видят, что все, что говорил Президент про COVID-19, его происхождение и все истории вокруг него оказались правдой.
Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:
Люди увидели, что потерять можно. Поэтому сейчас спокойно все пришли и поддержали то, что имеем в руках, и то, что даст базу для развития дальнейшего общества.
Вполне было ожидаемо, что наша электоральная кампания станет определенным триггером для нападок на Беларусь. Нелепые заявления, очередные санкции, угрозы. Но во всей этой информационной шумихе оппонентами забыто ключевое: выборы мы проводили исключительно для себя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы замахнулись на приведение своеобразных, можно сказать, оригинальных выборов. Вы посмотрите: тихо, спокойно, не так, как кто-то хотел. Нашему полковнику уже не надо было с флагом выходить и там бороться с ними. Тихо, спокойно прошли выборы. Они, рот раскрыв, до сих пор ходят и думают, как это так возможно. Страна в центре Европы. Возможно, если есть нормальный диалог и договоренность, компромисс нормальный с народом. Но это надо нам оправдать, чего бы нам это ни стоило. Вам за меня стыдно не будет, это я вам однозначно говорю, чтобы там про меня ни писали, ни говорили. Все ждали, что я умру, больной. Выборы прошли, оказывается, не больной. То есть это был соответствующий план, один из пунктов – давить на это, и думали, что народ наш вот прям за это схватится.
Белорусы уже давно определились, как будут жить и какой курс страны будут выстраивать дальше. Сами! Без чьих-либо указок и сторонних навязываний, прививая с малых лет патриотизм, сохраняя традиции и единство, любя свое, выбирая только сильную и надежную власть. Многое из этого уже общими усилиями сделано. А значит, мы на правильном пути!
Читайте также:
Лукашенко планирует создать комиссию для предложений по формированию нового состава правительства
Доверенные лица Лукашенко рассказали, какие вопросы волнуют белорусов
Лукашенко – доверенным лицам о работе с людьми: вас должно быть везде много – вот ваша задача
Лукашенко: за 90% населения нас поддерживает, мы должны, как бы ни было сложно, ответить на их ожидания
Лукашенко – доверенным лицам: где можете решить вопрос, решайте, но если нет, то вовремя меня проинформируйте