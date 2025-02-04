Лукашенко – доверенным лицам: вам за меня стыдно не будет, что бы там про меня ни писали

Оправдать ожидания белорусов и сформировать крепкое правительство. Вот такие главные тренды Александр Лукашенко 4 февраля задал на встрече с доверенными лицами. Именно они представляли белорусского лидера во время минувших президентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в нынешних непростых условиях сильная власть – считайте, это гарант национальной безопасности и мирного будущего, которого после переломного 2020-го у нас могло бы и не быть. Но с тех пор белорусы по-настоящему повзрослели.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

Люди оценили, что государство сделало за последние десятилетия. Они по-настоящему оценили, они помнят, они вспомнили, что было и что стало. Они видят, что Президент все, что обещал в 1994 году, он выполнил. Они видят, что те предупреждения, те посылы Президента по поводу того, что происходит в мире, в большой политике, например, прогноз Президента о том, что начнется передел мира, оказался правдой. Они видят, что все, что говорил Президент про COVID-19, его происхождение и все истории вокруг него оказались правдой.

Дмитрий Жук, директор – главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

Люди увидели, что потерять можно. Поэтому сейчас спокойно все пришли и поддержали то, что имеем в руках, и то, что даст базу для развития дальнейшего общества. Вполне было ожидаемо, что наша электоральная кампания станет определенным триггером для нападок на Беларусь. Нелепые заявления, очередные санкции, угрозы. Но во всей этой информационной шумихе оппонентами забыто ключевое: выборы мы проводили исключительно для себя.