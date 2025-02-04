Доверенные лица Лукашенко рассказали, какие вопросы волнуют белорусов

Оправдать ожидания белорусов и сформировать крепкое правительство. Вот такие главные тренды Александр Лукашенко 4 февраля задал на встрече с доверенными лицами. Именно они представляли белорусского лидера во время минувших президентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Про внимательность к потребностям и проблемам белорусов Александр Лукашенко напоминает не забывать и чиновникам. Но здесь важно не просто слушать, а услышать каждого. Так, доверенные лица Президента за время избирательной кампании провели порядка 450 встреч в трудовых коллективах, организациях, учреждениях страны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Люди задавали достаточно много вопросов, их поступило более тысячи на самом деле. Вопросы были абсолютно разные. Вопросы, которые касались частного характера, там, где, может быть, даже мы сразу помогали людям. А если систематизировать, то по порядка 35 % поступивших нам предложений и обращений были даны разъяснения сразу тогда, когда мы встречались с людьми. Порядка 30 % обращений касались республиканских органов власти, поэтому мы направили туда эти предложения, которые будут рассматривать наши республиканские органы управления. Ну и, конечно, были вопросы, которые касались наших регионов. Это вопросы, касающиеся благоустройства, здравоохранения, системы образования. Поэтому мы вот так для себя структурировали эти вопросы. И, конечно, сейчас мы будем отслеживать их выполнение. И здесь все сработали оперативно. Без какого-либо формализма и перекладывания ответственности. Скажем, более мелкие вопросы, не требующие внимания и контроля Президента, уже запущены в работу на местах.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Вопросов много было у нас по арендному жилью. Уже главой государства первый шаг сделан. Видите, указ подписан. Местным органам власти дано право определять категории людей, которые нуждаются в получении вот этого жилья. Вопрос второй по приватизации возможной. Тоже вот, например, как военным будут рассматривать эти вопросы. Крупные такие объекты, которые надо взять на контроль. Это проблемные предприятия, которые есть в регионах. Чтобы была проведена модернизация и перепрофилирование, они должны работать. Поэтому мы их узнаем у себя в регионах и на контроле будем держать.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Мне понравились вопросы от молодых людей, которые были направлены на то, чтобы укрепить механизмы поддержки студенческой семьи. Ведь это тоже важно, что и молодые люди сегодня понимают важность решения такого важнейшего вопроса личностного становления, формирования ячейки общества. Очень интересные и, на мой взгляд, такие продуктивные удалось провести встречи на территории рабочих предприятий, коллективов. Здесь действительно на опыте вот этих последних 30 лет, даже по модернизации технологических процессов, и сами работники этих предприятий видят качественное изменение условий труда и получения на выходе качественного продукта. Внося предложение по закреплению молодых специалистов и подъему популярности рабочих специальностей, сегодня специалисты в коллективах заинтересованы в том, чтобы производственные школы дальше развивались и продолжали работу.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Конечно же, людей интересуют вопросы пенсионного законодательства, строительства, аренды жилья, получение кредитных ресурсов, вопросы молодежной политики. Очень многие вопросы такого плана. Они не имеют какого-то системного характера. Они частные, рабочие вопросы.