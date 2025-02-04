Лукашенко – доверенным лицам: где можете решить вопрос, решайте, но если нет, то вовремя меня проинформируйте

Президент ориентирует своих доверенных лиц на прошедших выборах на продолжение активной общественной работы и реализацию ожидания и наказов людей, высказанных в предвыборный период. Об этом Президент заявил на встрече с доверенными лицами. Это второе мероприятие в графике главы государства. Президент выразил благодарность белорусскому народу и нацелил власть работать так, чтобы оправдать высокое доверие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Можем порадоваться, что я часто слышу, что такая ошеломляющая поддержка, такого не было в истории и так далее. С одной стороны, да. Можем радоваться этому, но не забывайте другую сторону. Такая поддержка требует от нас отдачи. Результаты должны отдавать. Время у нас не простое, я уже тоже об этом говорил. Этот год будет очень сложным. Многое будет зависеть от правительства, поэтому я очень благодарю за ту поддержку, которую вы оказали в период проведения наших выборов. Очень вам благодарен за это и хотел бы, что бы вы свою работу продолжили. Где можете решить какой-то вопрос – решайте, но если нет, то вы меня вовремя проинформируйте.

Президент также отметил, что намерен создать комиссию для выработки предложений по формированию нового состава правительства.