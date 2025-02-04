Уровень заболеваемости ОРИ в Минске не превышает средних многолетних значений

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Минске не превышает средних многолетних значений, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Интенсивность эпидемиологического процесса оценивается как низкая. Показатель заболеваемости меньше на 54,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В основном это респираторные вирусы. Среди заболевших больше половины – дети. В связи с этим в учреждениях образования усилены меры по профилактике гриппа и ОРВИ. Также санитарные службы проводят мониторинг на предприятиях и в организациях.

Григорий Гетюк, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

В настоящее время мы просто рекомендуем предприятиям и организациям обратить внимание на соблюдение режимов микроклимата, так как отмечается, предполагается понижение температуры, поэтому необходимо обеспечить эффективное отопление, эффективную работу систем вентиляции для того, чтобы ситуация на рабочих местах не предрасполагала к распространению инфекции.

Также важная мера профилактики – вакцинация. Против гриппа в Минске привили 345 тысяч человек. Это около 18 % от общей численности населения столицы.