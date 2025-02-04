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Лукашенко – доверенным лицам о работе с людьми: вас должно быть везде много – вот ваша задача

04 февраля 2025 17:23
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Оправдать ожидания белорусов и сформировать крепкое правительство. Вот такие главные тренды Александр Лукашенко 4 февраля задал на встрече с доверенными лицами. Именно они представляли белорусского лидера во время минувших президентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Про внимательность к потребностям и проблемам белорусов Александр Лукашенко напоминает не забывать и чиновникам. Но здесь важно не просто слушать, а услышать каждого. Так доверенные лица Президента за время избирательной кампании провели порядка 450 встреч в трудовых коллективах, организациях, учреждениях страны.

Такой формат общения с населением – эффективный инструмент. Потому активную работу в обществе Президент поручает доверенным лицам не оставлять в стороне.

Лукашенко – доверенным лицам о работе с людьми: вас должно быть везде много – вот ваша задача-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы же немало встреч провели с людьми. Люди же подумают: вот пришли, поговорили и ушли. Их не видно. Вас должно быть везде много. Вот ваша задача. Увидели недостатки какие-то – проинформируйте органы власти. Нет – доложите мне, будем принимать меры. Ну и потом мы договаривались о том, что аккумулируете все вопросы, которые в результате общения с людьми в трудовых коллективах, в организации, учреждения к вам поступили, и изложите их. Желательно, чтобы они письменно были доведены до меня. Те вопросы, за которые мы отвечаем, мы их должны обязательно реализовать. Это такой первый шаг работы с людьми.

Лукашенко – доверенным лицам: где можете решить вопрос, решайте, но если нет, то вовремя меня проинформируйте

# Александр Лукашенко # Государственная политика # Виктория Ходосок

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