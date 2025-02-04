Лукашенко – доверенным лицам о работе с людьми: вас должно быть везде много – вот ваша задача

Оправдать ожидания белорусов и сформировать крепкое правительство. Вот такие главные тренды Александр Лукашенко 4 февраля задал на встрече с доверенными лицами. Именно они представляли белорусского лидера во время минувших президентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Про внимательность к потребностям и проблемам белорусов Александр Лукашенко напоминает не забывать и чиновникам. Но здесь важно не просто слушать, а услышать каждого. Так доверенные лица Президента за время избирательной кампании провели порядка 450 встреч в трудовых коллективах, организациях, учреждениях страны.

Такой формат общения с населением – эффективный инструмент. Потому активную работу в обществе Президент поручает доверенным лицам не оставлять в стороне.