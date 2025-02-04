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Лукашенко: за 90% населения нас поддерживает, мы должны, как бы ни было сложно, ответить на их ожидания

04 февраля 2025 17:21
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Оправдать ожидания белорусов и сформировать крепкое правительство. Вот такие главные тренды Александр Лукашенко 4 февраля задал на встрече с доверенными лицами. Именно они представляли белорусского лидера во время минувших президентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства поблагодарил команду за работу. А она проделана немалая. В ходе избирательной кампании проведены сотни встреч с трудовыми коллективами, выстроена оперативная и эффективная связь с населением. И что это, если не яркая иллюстрация реально работающей демократии? А еще предвыборный период – это очень важный социальный срез, срез мнений, ожиданий и предложений людей. А это есть ни что иное, как направления работы для всей вертикали власти в ближайшие годы. И, безусловно, исходя из этих принципов, будет формироваться новый состав правительства.

Виктория Ходосок расскажет и другие детали встречи.

Лукашенко: за 90% населения нас поддерживает, мы должны, как бы ни было сложно, ответить на их ожидания-2

Сегодня во Дворце Независимости собрались всем знакомые люди. Вот она «Команда Первого», а по совместительству пул доверенных лиц Президента. Они вместе работали на результат в 5 миллионов 136 тысяч 293 голоса. Такая поддержка с одной стороны – особое доверие белорусов, с другой – серьезная ответственность главы государства перед белорусами.

Лукашенко: за 90% населения нас поддерживает, мы должны, как бы ни было сложно, ответить на их ожидания-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для меня это всегда, я уже об этом говорил, был самый тяжелый такой момент, когда тебе люди доверяют. Они же смотрят и думают: спаситель там и так далее, кто как. Я понимаю ответственность, но, считайте, 90 % населения нас однозначно поддерживает. Мы должны людям, как бы ни было сложно, ответить на их ожидания. Очень важно. Мы это можем сделать. Но нужна железная дисциплина исполнительская и так далее.

# Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Государственная политика

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