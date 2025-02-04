Лукашенко: за 90% населения нас поддерживает, мы должны, как бы ни было сложно, ответить на их ожидания

Оправдать ожидания белорусов и сформировать крепкое правительство. Вот такие главные тренды Александр Лукашенко 4 февраля задал на встрече с доверенными лицами. Именно они представляли белорусского лидера во время минувших президентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства поблагодарил команду за работу. А она проделана немалая. В ходе избирательной кампании проведены сотни встреч с трудовыми коллективами, выстроена оперативная и эффективная связь с населением. И что это, если не яркая иллюстрация реально работающей демократии? А еще предвыборный период – это очень важный социальный срез, срез мнений, ожиданий и предложений людей. А это есть ни что иное, как направления работы для всей вертикали власти в ближайшие годы. И, безусловно, исходя из этих принципов, будет формироваться новый состав правительства.