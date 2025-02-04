Лукашенко планирует создать комиссию для предложений по формированию нового состава правительства

Оправдать ожидания белорусов и сформировать крепкое правительство. Вот такие главные тренды Александр Лукашенко 4 февраля задал на встрече с доверенными лицами. Именно они представляли белорусского лидера во время минувших президентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О белорусском правительстве на сегодняшней встрече как раз тоже шла речь. Накануне оно сложило свои полномочия. Будет формироваться состав нового пула. Александр Лукашенко озвучил свое видение этого вопроса и одновременно предложение для доверенных лиц.