Лукашенко планирует создать комиссию для предложений по формированию нового состава правительства

Оправдать ожидания белорусов и сформировать крепкое правительство. Вот такие главные тренды Александр Лукашенко 4 февраля задал на встрече с доверенными лицами. Именно они представляли белорусского лидера во время минувших президентских выборов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О белорусском правительстве на сегодняшней встрече как раз тоже шла речь. Накануне оно сложило свои полномочия. Будет формироваться состав нового пула. Александр Лукашенко озвучил свое видение этого вопроса и одновременно предложение для доверенных лиц.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хотелось бы, чтобы вы свое слово, у кого оно есть, сказали по правительству. Надо создать комиссию из высших должностных лиц. И правительство исполняет у нас обязанности, сложило полномочия. Надо сейчас посмотреть по списку, начиная с премьер-министра до руководителя концерна и губернаторов на этой комиссии. Кочанова, Сергеенко, генеральный прокурор и так далее. Вот это вот верхушка. Хотелось бы, чтобы вы свои предложения внесли, ваше мнение. Мы рассмотрим это мнение. Я ведь прекрасно понимаю, что есть люди, которые могут свое мнение высказать. Дмитрий Евгеньевич [Шевцов – прим. ред.], что он, не выскажет мнение по системе здравоохранения министру? Запросто. Твой хлеб. Хочешь, не хочешь, ты знаешь, что там происходит в деталях. Нам этих деталей не хватает. Но сейчас очень важно сформировать правительство крепкое, которое не будет ходить и плакаться, что там сложно, там трудно. Везде сложно, трудно и будет непросто. Но нужно шевелиться, нужно работать.