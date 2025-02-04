Инновации, комфорт и безопасность на маршрутах города – минчане оценили новый трамвай
Передвижение на общественном транспорте становится комфортнее. Символический ключ от 500-го по счету трамвая, выпущенного в Минске, 4 февраля передан новому владельцу.
Крупнейший производитель наземного электротранспорта масштабно отпраздновал знаковое событие. Юбиляром стала модель Т-811 – одна из новинок предприятия с низкопольной конструкцией, что обеспечивает доступность для всех категорий пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об особенностях нового трамвая – в материале Глеба Прокофьева.
Символический ключ от юбилейного трамвая передали директору трамвайного депо. Вагон № 63 стал 500-м по счету, выпущенным на предприятии. На его сборку ушло примерно две недели. И остались последние штрихи: так называемая распаковка. Работники снимают пленку с корпуса транспорта и он готов к работе. Из сборочного цеха отправляется прямиком в столичное депо.
Юбилейной единицей стал низкопольный односекционный трамвай модели Т-811. У него неординарный экстерьер с преобладанием мягких линий. Необычная форма передней и задней частей неспроста. Если вдруг пешеход попадет под движущийся транспорт, то его отбросит в сторону, а не затянет под колеса. Модель низкопольная: без единой ступени на входе. Трамвай способен развивать максимальную скорость до 75 км/ч, а в случае аварийной ситуации на линии электропередач имеет автономный ход на расстояние до 1 км. А еще искусственный интеллект не позволит водителю уснуть за рулем.
Егор Кошелев, электромонтажник сборочного цеха ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
Дает три секунды на то, чтобы водитель подтвердил, что с ним все нормально, что он весь процесс контролирует, должен нажать, как говорится, смайлик, если вдруг что-то с водителем произошло, то система отрабатывает в кратчайшее время и полностью останавливает вагон, затормаживает его, и все данные передает непосредственно в диспетчерский центр по приему решений, которые онлайн видят, что происходит с водителем.
Новый трамвай оснащен по последнему слову техники. Предусмотрены USB-зарядки, Wi-Fi, GPS, системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
В целях безопасности внутри и снаружи трамвая установлены 8 видеокамер. Изображение выводится на сенсорный экран. К примеру по открытии дверей акцент на выход пассажиров. Отметим, что видео пишется на жесткий диск и еще пересылается на сервер – наблюдать можно в режиме онлайн.
Первым трамвай модели Т-811 получил Мозырь. На прошлой неделе он начал курсировать на линиях в Минске. Столичные пассажиры уже успели оценить новинку. В социальных сетях на нее появились видеообзоры. Сейчас по столичным маршрутам курсирует два новых вагона. Всего же депо получит 20 таких машин.
Николай Гапанович, директор филиала «Трамвайный парк»:
Оценили их как пассажиры, так и водители. В первую очередь это водители оценили. Конечно же, это другой уровень в сравнении с теми, которые в настоящее время эксплуатируются. Это инновационный продукт, действительно. В нем много полезных функций, полезных фишек.
Подробности в видеоматериале.