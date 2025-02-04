Инновации, комфорт и безопасность на маршрутах города – минчане оценили новый трамвай

Передвижение на общественном транспорте становится комфортнее. Символический ключ от 500-го по счету трамвая, выпущенного в Минске, 4 февраля передан новому владельцу. Крупнейший производитель наземного электротранспорта масштабно отпраздновал знаковое событие. Юбиляром стала модель Т-811 – одна из новинок предприятия с низкопольной конструкцией, что обеспечивает доступность для всех категорий пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об особенностях нового трамвая – в материале Глеба Прокофьева.

Символический ключ от юбилейного трамвая передали директору трамвайного депо. Вагон № 63 стал 500-м по счету, выпущенным на предприятии. На его сборку ушло примерно две недели. И остались последние штрихи: так называемая распаковка. Работники снимают пленку с корпуса транспорта и он готов к работе. Из сборочного цеха отправляется прямиком в столичное депо.

Юбилейной единицей стал низкопольный односекционный трамвай модели Т-811. У него неординарный экстерьер с преобладанием мягких линий. Необычная форма передней и задней частей неспроста. Если вдруг пешеход попадет под движущийся транспорт, то его отбросит в сторону, а не затянет под колеса. Модель низкопольная: без единой ступени на входе. Трамвай способен развивать максимальную скорость до 75 км/ч, а в случае аварийной ситуации на линии электропередач имеет автономный ход на расстояние до 1 км. А еще искусственный интеллект не позволит водителю уснуть за рулем.

Егор Кошелев, электромонтажник сборочного цеха ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Дает три секунды на то, чтобы водитель подтвердил, что с ним все нормально, что он весь процесс контролирует, должен нажать, как говорится, смайлик, если вдруг что-то с водителем произошло, то система отрабатывает в кратчайшее время и полностью останавливает вагон, затормаживает его, и все данные передает непосредственно в диспетчерский центр по приему решений, которые онлайн видят, что происходит с водителем. Новый трамвай оснащен по последнему слову техники. Предусмотрены USB-зарядки, Wi-Fi, GPS, системы автоматического пожаротушения и видеонаблюдения.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В целях безопасности внутри и снаружи трамвая установлены 8 видеокамер. Изображение выводится на сенсорный экран. К примеру по открытии дверей акцент на выход пассажиров. Отметим, что видео пишется на жесткий диск и еще пересылается на сервер – наблюдать можно в режиме онлайн. Первым трамвай модели Т-811 получил Мозырь. На прошлой неделе он начал курсировать на линиях в Минске. Столичные пассажиры уже успели оценить новинку. В социальных сетях на нее появились видеообзоры. Сейчас по столичным маршрутам курсирует два новых вагона. Всего же депо получит 20 таких машин.