Лукашенко дал поручения по работе ММВЦ: каждый метр должен о чем-то говорить

Если мы не будем создавать объекты будущего, мы будем уязвимы. Об этом Александр Лукашенко заявил 8 мая во время открытия Минского международного выставочного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И коль выставочный центр обозначили окончательно готовым к 9 Мая, то логично было бы предположить, что здесь обязательно должна бы появиться экспозиция к 80-летию Великой Победы. Так и вышло. В Минске открыли Международный выставочный центр! Узнали, как создавался уникальный проект.

От стен Брестской крепости через оборону Могилева, партизанскую войну, через Сталинград к освобождению Минска, нашей Беларуси и всей Европы от нацизма ведет дорога Победы. Первым по ней сегодня прошел Александр Лукашенко. Ожившие моменты самых трудных дней нашей истории в максимально компактном, но одномоментно величественном формате…

Ощутить и мурашки по коже, и ужас от увиденного, и гордость от пережитого нашими предками может каждый. Экспозиция продолжит работу. Двери выставочного центра общей площадью 37 тысяч квадратных метров будут открыты для всех. И все же глава государства акцентировал внимание: основа здесь – достижения Беларуси, они должны быть представлены и незыблемы. А тематические выставки и события все же должны быть дополнением.