Лукашенко дал поручения по работе ММВЦ: каждый метр должен о чем-то говорить

Если мы не будем создавать объекты будущего, мы будем уязвимы. Об этом Александр Лукашенко заявил 8 мая во время открытия Минского международного выставочного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если мы не будем создавать объекты будущего, мы будем уязвимы. Об этом Александр Лукашенко заявил 8 мая во время открытия Минского международного выставочного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И коль выставочный центр обозначили окончательно готовым к 9 Мая, то логично было бы предположить, что здесь обязательно должна бы появиться экспозиция к 80-летию Великой Победы. Так и вышло.
В Минске открыли Международный выставочный центр! Узнали, как создавался уникальный проект.
От стен Брестской крепости через оборону Могилева, партизанскую войну, через Сталинград к освобождению Минска, нашей Беларуси и всей Европы от нацизма ведет дорога Победы. Первым по ней сегодня прошел Александр Лукашенко.
Ожившие моменты самых трудных дней нашей истории в максимально компактном, но одномоментно величественном формате…
Ощутить и мурашки по коже, и ужас от увиденного, и гордость от пережитого нашими предками может каждый. Экспозиция продолжит работу. Двери выставочного центра общей площадью 37 тысяч квадратных метров будут открыты для всех. И все же глава государства акцентировал внимание: основа здесь – достижения Беларуси, они должны быть представлены и незыблемы. А тематические выставки и события все же должны быть дополнением.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждый метр должен быть о чем-то, должен о чем-то говорить. Где-то на стенках знаковую эту картинку повесили. Одна идея. Молодежь особенно – зашли и ахнули. Смотрели на него – ахнули. Есть чем защищаться, еще парад увидели. Посмотрели трактора, автомобили и прочее – ахнули. У нас же все это коверкают, показывают, что мы какие-то лапотники. Как были партизанами в лесу, так и остались. Да, это наша гордость, но мы вылезли из леса, лапти сняли.
Лукашенко поручил организовать в Минском международном выставочном центре постоянную экспозицию.
И если уж пофилософствовать, то задумка возведения этого выставочного центра в том, чтобы у самих белорусов, то есть у нас с вами, была возможность увидеть плоды своей каждодневной работы. Увидеть и осознать, что маленькой или неважной нет. Вся она – часть чего-то большого, формирующего нас уникальными, конкурентоспособными и независимыми.
Читайте также:
Если мы не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы – Лукашенко
Лукашенко о главном продукте белорусов: месяц выдержим, но без картофеля не будем!
Кухарев отчитался Лукашенко о планах по развитию северной части Минска