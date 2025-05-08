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ЕС столкнулся с серьёзной нехваткой медицинских кадров

08 мая 2025 19:47
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Здравоохранение в Европе столкнулось с серьезным кризисом. Быстро стареющие страны ЕС испытывают нехватку около 1 миллиона 200 тысяч врачей, медсестер и акушерок. Об этом сообщили европейские СМИ.

ЕС столкнулся с серьёзной нехваткой медицинских кадров-2

Так, большое число медсестер в Евросоюзе приближается к пенсионному возрасту, а молодых специалистов им на смену приходит очень мало. Сами работники больниц жалуются на то, что часто сталкиваются с тяжелыми условиями труда. Люди в основном недовольны ненормированным рабочим днем, переизбытком пациентов, низкой оплатой труда и постоянным стрессом. Впоследствии это приводит к профессиональному выгоранию, в результате чего опытные специалисты уходят из профессии, а молодежь не рассматривает ее как перспективное направление. Тем временем жесткая конкуренция между странами ЕС за медицинские кадры еще больше усугубляет ситуацию. 

# Кризис в ЕС

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