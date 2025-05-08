ЕС столкнулся с серьёзной нехваткой медицинских кадров

Так, большое число медсестер в Евросоюзе приближается к пенсионному возрасту, а молодых специалистов им на смену приходит очень мало. Сами работники больниц жалуются на то, что часто сталкиваются с тяжелыми условиями труда. Люди в основном недовольны ненормированным рабочим днем, переизбытком пациентов, низкой оплатой труда и постоянным стрессом. Впоследствии это приводит к профессиональному выгоранию, в результате чего опытные специалисты уходят из профессии, а молодежь не рассматривает ее как перспективное направление. Тем временем жесткая конкуренция между странами ЕС за медицинские кадры еще больше усугубляет ситуацию.