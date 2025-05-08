Новым Папой Римским впервые в истории стал американец

Новым папой римским стал американо-перуанский 69-летний кардинал Роберт Прево. Он будет править под именем Лев XIV, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понтифик вышел на балкон базилики Святого Петра спустя час после того, как из дымохода Сикстинской капеллы повалил белый дым. Толпа верующих встретила ликованием известие об избрании нового Папы Римского. По данным полиции, на площади собрались 50 тысяч человек.

Таким образом, Лев XIV стал 267-м по счету главой Святого престола и первым в истории римско-католической церкви понтификом-американцем. Новоизбранный Папа родился в Чикаго, штат Иллинойс, но провел большую часть своего служения миссионером в Перу, а после был переведен в Ватикан по назначению епископов.

Ожидается, что Лев XIV будет развивать реформы Папы Франциска. В своей первой речи после избрания понтифик обратился с призывом к миру ко всем народам, а после отдал дань почтения своему предшественнику на испанском языке. Для избрания Папы Римского 133 кардиналам потребовалось чуть более суток. Лев XIV стал уже третьим папой подряд, выбранным во второй день конклава.

Интронизация новоизбранного папы Римского Льва назначена на 18 мая