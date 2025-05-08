Если мы не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы – Лукашенко

Если мы не будем создавать объекты будущего, мы будем уязвимы. Об этом Александр Лукашенко заявил во время открытия Минского международного выставочного центра, который расположился в строящемся респектабельном микрорайоне «Северный Берег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возводить центр начали в марте 2022 года. Завершить все работы на площадке и открыть ее к 9 Мая было поручением Президента. Общая площадь комплекса – более 37 тысяч квадратных метров. Здесь расположено 9 конференц-залов и два больших павильона, в которых минувшей зимой с успехом прошла выставка «Моя Беларусь». В рамках экспозиций были представлены достижения всей страны: от промышленного производства до культурных инициатив. Новый выставочный центр – масштабный проект, который стал ответом на запрос времени. Александр Лукашенко подчеркнул необходимость увеличения числа подобных инициатив в стране. Президент на этот вопрос смотрит глобально.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, если не будем ориентироваться в будущее, если не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы. Постоянно нас в спину будут толкать. А вы будете на кухне шушукать: в какой состав мы войдем завтра, в какую страну внутрь войдем? Мы никуда не собираемся внутрь входить. Мы всегда будем стоять рядом. Но чтобы стоять рядом, мы должны быть интересны тем, кто с нами рядом. Мы должны это уметь собственными руками. В этом был замысел этого очередного творения. Очередного.

Вы знаете, что вскоре мы создадим музей нашей государственности. Мы должны показать, что мы не просто осколок чего-то. Мы должны показать, что эта земля родила давно белорусов. Давным-давно, может быть, задолго до многих наших соседей. Мы вот оттуда, мы тысячелетние. Как встречаюсь с американцами, я часто говорю: мужики, вот так, в шутку, вам сколько лет? Ну, 300. А нам больше тысячи. И мы должны это показать, прежде всего своим детям, самим себе, что мы оттуда, а вот этого мы достигли за это время.