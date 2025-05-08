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Юниорская сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Казахстана на Кубке Победы

08 мая 2025 20:13
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Юниорская сборная Беларуси по баскетболу, составленная из игроков до 16 лет, уверенной поступью шагает по Кубку Победы в Бишкеке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В очередном противостоянии подопечные Андрея Клемезя не оставили никаких шансов сверстникам из Казахстана. Земляки действовали первым номером, заметно превосходя оппонента и в технике, и в тактике. Уже по итогам первой четверти белорусы создали значительный задел. С каждой новой секундой отрыв рос как на дрожжах. Финальный результат – 105:29. 

9 мая предстоит последняя, решающая битва. В оппонентах будет сборная U-16 Кыргызстана. Наши парни – действующие обладатели трофея. И, судя по ходу турнира, расставаться с ним соотечественники не намерены.

# Баскетбол

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