Лукашенко о главном продукте белорусов: месяц выдержим, но без картофеля не будем!

Если мы не будем создавать объекты будущего, мы будем уязвимы. Об этом Александр Лукашенко заявил 8 мая во время открытия Минского международного выставочного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стал одним из самых посещаемых комплексов страны еще до официального открытия. На выставке «Моя Беларусь» за месяц побывали около полумиллиона человек. А потенциал у здания просто огромный. Нынешняя экспозиция – победная – имеет все шансы стать беспрецедентной по количеству гостей. Именно ММВЦ на долгие годы станет центром притяжения для самых масштабных проектов.

Снаружи – символ летящего аиста. Внутри – практически безграничные просторы для полета фантазий, где можно воплотить самые амбициозные идеи организаторов. По сути, это здание-трансформер. Из него можно создать абсолютно любую площадку по размерам и дизайну: хоть концертный зал, хоть пространство для международных саммитов. На открытой площадке поместится любая техника: от танка до БЕЛАЗа, и не по одной модели. Там же можно организовать любое массовое мероприятие на внушительную аудиторию. Вся территория выставочного центра занимает 22 гектара, что соизмеримо с площадью 30 футбольных полей. Само здание – 37 тысяч квадратов. Высота потолков достигает 14 метров – это примерно размер средней пятиэтажки. Общий вес одних лишь несущих конструкций кровли – 3 600 тонн. Объект сдали точно в срок. Одновременно на нем трудились около 400 человек и 15 подрядных организаций. Возводить центр начали в марте 2022-го. Завершить все работы и открыть ее к 9 Мая было поручением Президента. И сегодня этот подарок к 80-летию Победы демонстрирует всему миру открытость Беларуси для международного сотрудничества, но только с дружественными странами и на благо наших соотечественников. Наша Алена Сырова – расправляя крылья.

Вы только посмотрите! Аист размахом своих крыльев укрывает достижения суверенной Беларуси и самое важное для нее. Проект проектов, который стал реальностью благодаря тесному взаимодействию нашей страны и Объединенных Арабских Эмиратов, политической воле и бескомпромиссности в стремлении получить такой результат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как когда-то мы и договорились, что нечасто бывает – как договорились, так и сделали. Но сегодня это как раз тот случай. Мы открываем новую страницу летописи нашей суверенной Беларуси. Современный, без излишеств, парящий аистом над живописным северным уголком нашей столицы. Он призван показать миру наш богатейший потенциал и достижения нашей белорусской нации. Это знаковый подарок к юбилею Победы – Лукашенко на открытии Минского международного выставочного центра.

Красиво и масштабно, правда? А еще очень гордо! Технически выставочный центр у Минской кольцевой открылся еще зимой. Экспозицию «Мая Беларусь» посетили полмиллиона человек. Потрогать и попробовать нашу страну было интересно не только гостям, но и нам самим. Что само по себе подтверждает: белорусам нужен был этот объект. Не музей, не парк, а то место, придя в которое, можно было бы получить максимально полный ответ на вопрос: чем из достижений суверенной Беларуси может гордиться ее гражданин? Если мы не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы – Лукашенко.

В знании как раз таки суть. В знании процессов. Не очевидных, но происходящих. Президент в очередной раз объясняет почему. В этот раз на самом понятном для белорусов картофельном примере. Который день обсуждают присутствие или отсутствие главного для нас продукта на прилавках. А что за этим стоит?