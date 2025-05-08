Лукашенко поручил организовать в Минском международном выставочном центре постоянную экспозицию

Если мы не будем создавать объекты будущего, мы будем уязвимы. Об этом Александр Лукашенко заявил во время открытия Минского международного выставочного центра, который расположился в строящемся респектабельном микрорайоне «Северный Берег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возводить центр начали в марте 2022 года. Завершить все работы на площадке и открыть ее к 9 Мая было поручением Президента. Общая площадь комплекса – более 37 тысяч квадратных метров. Здесь расположено 9 конференц-залов и два больших павильона, в которых минувшей зимой с успехом прошла выставка «Моя Беларусь». В рамках экспозиций были представлены достижения всей страны: от промышленного производства до культурных инициатив. Новый выставочный центр – масштабный проект, который стал ответом на запрос времени. Александр Лукашенко подчеркнул необходимость увеличения числа подобных инициатив в стране. Президент на этот вопрос смотрит глобально. Если мы не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы – Лукашенко.

8 мая в комплексе открылась новая выставка, приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Масштаб впечатляет: под редкие артефакты, многие из которых ранее не были представлены широкой публике, отведено более 4 тысяч квадратных метров. Александру Лукашенко провели экскурсию по исторической экспозиции. Композиционный центр выставки – площадь Победы в миниатюре. Вокруг нее разворачивается рассказ о судьбе страны в годы войны: от первых дней вторжения и героизма защитников Брестской крепости до победного освобождения. Президент обратил внимание, что в новом комплексе должна работать не только временная выставка, но и постоянная экспозиция, которая станет музеем достижений страны и будет открыта для всех желающих.