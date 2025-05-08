Кухарев отчитался Лукашенко о планах по развитию северной части Минска

Если мы не будем создавать объекты будущего, будем уязвимы. Об этом Александр Лукашенко заявил 8 мая во время открытия Минского международного выставочного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это все будущее, начиная от детского сада, школы и заканчивая умным городом. И это в порядок надо все привести, что у нас в Зацени. Все это существующее должно в порядке быть.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы работаем, начали от кольцевой, туда двигаемся…

– Ну пока они здесь, помогут.

– Инфраструктура улучшается транспортная, выезд сделали на кольцевую, путепровод. Сейчас улица Карастояновой, мы работаем над ней, чтобы ее завершить и открыть здесь полностью движение, потому что эта артерия будет нужна. И вторая, на улицу Орловскую, тоже мы сейчас завершаем проектирование, в этом году начнем делать. Чтобы был еще один большой выезд, который вот так пойдет. Выезд на Орловскую позволит нам решить проблему с транспортом.

– Вот будущее развитие севера нашего Минска. На большее ты уже не рассчитывай. Это они строят за свой счет, для Минска это приличный объем. А остальное уже в регионах.

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