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Представители Бреста выиграли командный зачёт «Белой ладьи»

08 мая 2025 20:18
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Ученики брестской гимназии № 1 стали победителями командного турнира в рамках традиционного республиканского финала по шахматам «Белая ладья», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интеллектуалы в 7 поединках одержали 6 викторий. А один раз сыграли вничью. Гроссмейстерский результат – 21 балл. Лишь немного от них отстала команда минской гимназии № 50. На третьей строке разместились гомельчане. Триумфаторы вместе с ценными призами от Президентского спортивного клуба получили возможность поучаствовать во всероссийском фестивале «Белая ладья» в Сочи.

# Шахматы

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