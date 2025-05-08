Представители Бреста выиграли командный зачёт «Белой ладьи»

Ученики брестской гимназии № 1 стали победителями командного турнира в рамках традиционного республиканского финала по шахматам «Белая ладья», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интеллектуалы в 7 поединках одержали 6 викторий. А один раз сыграли вничью. Гроссмейстерский результат – 21 балл. Лишь немного от них отстала команда минской гимназии № 50. На третьей строке разместились гомельчане. Триумфаторы вместе с ценными призами от Президентского спортивного клуба получили возможность поучаствовать во всероссийском фестивале «Белая ладья» в Сочи.