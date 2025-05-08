«Горизонт» сравнял счёт в финале ЧБ по баскетболу

«Горизонт» обыграл «Минск» во втором поединке финальной битвы чемпионата Беларуси по баскетболу. В серии воцарился паритет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поначалу дружины демонстрировали равную игру. Дебютная четверть осталась за хозяйками. Правда, перевес был скорее номинальным, два очка. Зато во втором отрезке хозяйки паркета заметно прибавили. Горожанкам не помогали ни тайм-ауты, ни смена тактики. Как итог «Горизонт» оторвался – 44:33. В дальнейшем «Минск» себе таких вольностей не позволял. Но и отыграть отставание не сумел. Итог – 72:57, в пользу коллектива из Минской области. Третья встреча состоится 12 мая во Дворце спорта.