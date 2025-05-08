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Лукашенко побывал на приёме в Кремле по случаю празднования предстоящего Дня Победы

08 мая 2025 19:43
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Александр Лукашенко с рабочим визитом находится в России. Белорусский лидер прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко побывал на приёме в Кремле по случаю празднования предстоящего Дня Победы-2

Среди них торжественный концерт, который прошел в Александровском зале Кремля. На него пригласили всех глав иностранных делегаций, принимающих участие в юбилейных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Каждого гостя лично встретил Владимир Путин. 

Многие обратили внимание на рассадку гостей в Александровском зале. Рядом с Владимиром Путиным Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Красноречиво такой порядок подчеркивает особое значение союзничества и стратегических отношений, которые связывают Россию с Беларусью и Китаем. После концерта гостей ждал торжественный прием от имени Президента России, где Александр Лукашенко успел пообщаться со многим коллегами.

Лукашенко побывал на приёме в Кремле по случаю празднования предстоящего Дня Победы-4

9 Мая в Москве Александр Лукашенко вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на параде Победы. Парадным расчетом по московской брусчатке пройдут и белорусские военнослужащие. Вечером этого же дня в белорусской столице у стелы «Минск – город-герой» Александр Лукашенко примет военный парад по случаю юбилея Великой Победы.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Си Цзиньпин # День Победы

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