Лукашенко: да, мы пропагандисты, мы агитаторы, но не настолько, чтобы врать так, как на Западе
Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка.
В графике Президента нашлось небольшое окошко, и эту возможность едва ли кто-то из журналистов захотел упустить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, по какому же случаю некоторые звезды появились? Белорусские все хоть?
Алена Сырова, политический обозреватель:
Белорусские, брестские ребята.
Александр Лукашенко:
Молодец.
В таком широком составе с главой государства журналисты и авторы блогов давно не общались, накопились и вопросы, и темы, по которым хотелось бы услышать мнение Президента страны.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Александр Григорьевич, на ваш взгляд, вот нынешнее противостояние, вот голод, следующий этап, будет миграция явно, потом это все. Насколько это может все затянуться? Вот господин Сорос, которого вы в 1994-м вышвырнули отсюда, предрекает вообще мировую войну.
Александр Лукашенко:
Точно знаю, если в Украине сейчас не остановят... Сорос прав. И Киссинджер тоже. Надо сейчас остановиться в Украине.
Алена Сырова:
До горячей войны мы пока, к счастью, не дошли. Усилиями тех, кого можно считать патриотами Беларуси, тех, кто два года назад сделал выбор в пользу права распоряжаться своей судьбой самостоятельно, а не плясать под чью-то дудочку. Во многом это стало возможно благодаря ярким бойцам информационного фронта. И сегодня под занавес беседы Президент ориентирует на еще большую собранность. Впереди непростой и еще более сложный путь, но его стоит пройти, если хотим остаться независимыми и сохранить право «людьми зваться». Белорусами.
Александр Лукашенко:
Через тяжелое испытание и прочее, но все равно правда побеждает. Конечно, с этой тонкой работой мы бы короче сделали путь, быстрее бы прошли, но правда в итоге все равно побеждает. Поэтому никуда не денешься от этой тонкой работы, но на основании той правды, которая существует. Да, мы пропагандисты, мы агитаторы, мы понимаем, что мы друг друга защищаем, но не настолько, чтобы врать так, как на Западе. Спецназ готовим, готовьтесь и вы.
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