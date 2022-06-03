Лукашенко: да, мы пропагандисты, мы агитаторы, но не настолько, чтобы врать так, как на Западе

Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка. В графике Президента нашлось небольшое окошко, и эту возможность едва ли кто-то из журналистов захотел упустить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, по какому же случаю некоторые звезды появились? Белорусские все хоть? Алена Сырова, политический обозреватель:

Белорусские, брестские ребята. Александр Лукашенко:

Молодец. В таком широком составе с главой государства журналисты и авторы блогов давно не общались, накопились и вопросы, и темы, по которым хотелось бы услышать мнение Президента страны.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Александр Григорьевич, на ваш взгляд, вот нынешнее противостояние, вот голод, следующий этап, будет миграция явно, потом это все. Насколько это может все затянуться? Вот господин Сорос, которого вы в 1994-м вышвырнули отсюда, предрекает вообще мировую войну. Александр Лукашенко:

Точно знаю, если в Украине сейчас не остановят... Сорос прав. И Киссинджер тоже. Надо сейчас остановиться в Украине.