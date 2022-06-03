Лукашенко: «Мы поддерживали и будем поддерживать многодетных»

Новости Беларуси. Рабочий день Президента продолжился разговором с представителями СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из только что открытой поликлиники Александра Лукашенко дожидались не только журналисты пула, но и те, кто озвучивает свое авторское мнение с экранов ТВ, полос газет и в интернете. Тем разнообразнее повестка.

Все глобальные трудности естественным образом сказываются на уровне жизни в отдельных странах. В Беларуси привыкли к определенным благам: бесплатная медицина и образование, поддержка многодетных семей – лишиться ее никто не хочет. И хотя предпосылок нет, но опасения на сей счет Александру Лукашенко озвучивают.