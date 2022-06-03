«Как же круто! Я тоже так хочу». Белорусская актриса рассказала, как занялась единоборствами и завоевала первенство мира

Одни штурмуют горные вершины, другие отправляются в кругосветное путешествие, в одиночку переплывают океаны. Наряду с мужчинами к подобному экстриму присоединяются и женщины. О том, что они преодолевают на своем пути и какие эмоции получают от дела, которое выбрали, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вопрос к вам. Чем был продиктован выбор актерской профессии? Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Быть каскадером. Алеся Лакина:

Не просто актером, еще и каскадером.

Татьяна Александрова, актриса драматического театра и кино, член Гильдии каскадеров Союза кинематографистов Республики Беларусь:

Я пошла учиться в академию искусств на театральный факультет, на специальность «актер драматического театра и кино». На втором курсе я увлеклась единоборствами. В случайном разговоре со своим мастером курса я поделилась своим желанием попробовать себя в каскадерском искусстве. Алеся Лакина:

Татьяна, единоборства – как вы туда пришли? Татьяна Александрова:

Мой младший братишка – профессиональный спортсмен. Я всю жизнь занимаюсь спортом. В принципе, мне было не в диковинку. Правда, это были такие изящные виды спорта – гимнастика, акробатика, танцы. Татьяна Савчик:

Это волне логично. Никто никогда не критиковал, что после этого вы подались именно во что-то мужское?