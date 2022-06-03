«Как же круто! Я тоже так хочу». Белорусская актриса рассказала, как занялась единоборствами и завоевала первенство мира
Одни штурмуют горные вершины, другие отправляются в кругосветное путешествие, в одиночку переплывают океаны. Наряду с мужчинами к подобному экстриму присоединяются и женщины. О том, что они преодолевают на своем пути и какие эмоции получают от дела, которое выбрали, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вопрос к вам. Чем был продиктован выбор актерской профессии?
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Быть каскадером.
Алеся Лакина:
Не просто актером, еще и каскадером.
Татьяна Александрова, актриса драматического театра и кино, член Гильдии каскадеров Союза кинематографистов Республики Беларусь:
Я пошла учиться в академию искусств на театральный факультет, на специальность «актер драматического театра и кино». На втором курсе я увлеклась единоборствами. В случайном разговоре со своим мастером курса я поделилась своим желанием попробовать себя в каскадерском искусстве.
Алеся Лакина:
Татьяна, единоборства – как вы туда пришли?
Татьяна Александрова:
Мой младший братишка – профессиональный спортсмен. Я всю жизнь занимаюсь спортом. В принципе, мне было не в диковинку. Правда, это были такие изящные виды спорта – гимнастика, акробатика, танцы.
Татьяна Савчик:
Это волне логично. Никто никогда не критиковал, что после этого вы подались именно во что-то мужское?
Татьяна Александрова:
Я не помню уже даже, какой это год был. Может, 2017-й или 2018-й. Мой братишка участвовал в чемпионате мира по грэпплингу. Он проходил в Минске, я пришла его [брата – прим. ред.] поддержать и увидела, как девушка выступает за Беларусь. Ее родители случайнейшим образом сидели рядом со мной на трибунах. Сказали, что она всего год-полтора занимается. Я думаю: «Как же круто! Я тоже так хочу». Это была давняя детская мечта – поучаствовать в чемпионате такого высочайшего уровня. Чемпионат мира – не каждому дано поучаствовать хотя бы раз. Я всегда занималась спортом, у меня никогда не получалось дойти до такого высокого уровня, хотя это реально была детская мечта.
Я решила, что почему бы не попробовать, просто походить для себя, общего развития, разнообразия, поддержания физической формы. По счастливому стечению обстоятельств зал, в котором она занималась, находился рядышком с академией искусств. Расписание было ночное, как нам подходило, потому что учеба в академии – это весь день. Я походила, и меня это так увлекло. У меня стало очень быстро и легко получаться. Через несколько месяцев я выиграла первый чемпионат республики, через несколько месяцев – еще один.
Татьяна Савчик:
Первенство мира, по-моему, уже в копилке?
Татьяна Александрова:
По истечении одного года я стала чемпионкой мира и по истечении короткого промежутка времени получила «звание мастер» спорта. Чемпионатов Европы и мира у меня за последнюю пару лет было большое количество.
Но есть одна вещь, с которой я не могу справиться. Когда люди узнают о том, что я занимаюсь единоборствами, все начинают мыслить, к сожалению, стереотипно и перестают видеть во мне девушку, женственность. Говорят о том, что я пацанка, что не есть правда.
Татьяна Савчик:
Есть какой-то плюрализм мнений?
Татьяна Александрова:
Есть стереотипность мышления.
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