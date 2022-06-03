«Это спасает многие семьи». Вот почему психолог иногда советует заняться экстремальным спортом

Одни штурмуют горные вершины, другие отправляются в кругосветное путешествие, в одиночку переплывают океаны. Наряду с мужчинами к подобному экстриму присоединяются и женщины. О том, что они преодолевают на своем пути и какие эмоции получают от дела, которое выбрали, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

С психологической точки зрения у меня вопрос к вам как специалисту. Наталья, расскажите, что подталкивает людей идти на такие риски, даже собственному здоровью быть врагом?