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«Это спасает многие семьи». Вот почему психолог иногда советует заняться экстремальным спортом

03 июня 2022 20:53
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Одни штурмуют горные вершины, другие отправляются в кругосветное путешествие, в одиночку переплывают океаны. Наряду с мужчинами к подобному экстриму присоединяются и женщины. О том, что они преодолевают на своем пути и какие эмоции получают от дела, которое выбрали, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
С психологической точки зрения у меня вопрос к вам как специалисту. Наталья, расскажите, что подталкивает людей идти на такие риски, даже собственному здоровью быть врагом?

«Это спасает многие семьи». Вот почему психолог иногда советует заняться экстремальным спортом-1

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
Их подталкивает потребность в первую очередь. Им хочется, никто абсолютно не заставляет. То есть у девушки, женщины возникает такое желание испытать какие-то острые ощущения. Я могу больше сказать: некоторым клиенткам даже приписываю найти какой-то экстремальный вид спорта либо еще что-то. Потому что им реально очень скучно становится, потребность в адреналине у некоторых довольно высокая. Тогда они начинают скандалы устраивать, разрушать себя, вокруг все выносить. Когда они действительно находят, где это с кайфом, классно, скажем так, прожить, это спасает многие семьи и многих девушек в комфортном, гармоничном состоянии.

«Есть технические моменты». Как избежать негативных последствий для здоровья при занятиях экстремальными видами спорта – подробнее здесь.

# Психология # общество # Татьяна Савчик # Наталья Евтихова # Фотофакт

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