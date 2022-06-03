«Это спасает многие семьи». Вот почему психолог иногда советует заняться экстремальным спортом

Одни штурмуют горные вершины, другие отправляются в кругосветное путешествие, в одиночку переплывают океаны. Наряду с мужчинами к подобному экстриму присоединяются и женщины. О том, что они преодолевают на своем пути и какие эмоции получают от дела, которое выбрали, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
С психологической точки зрения у меня вопрос к вам как специалисту. Наталья, расскажите, что подталкивает людей идти на такие риски, даже собственному здоровью быть врагом?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
Их подталкивает потребность в первую очередь. Им хочется, никто абсолютно не заставляет. То есть у девушки, женщины возникает такое желание испытать какие-то острые ощущения. Я могу больше сказать: некоторым клиенткам даже приписываю найти какой-то экстремальный вид спорта либо еще что-то. Потому что им реально очень скучно становится, потребность в адреналине у некоторых довольно высокая. Тогда они начинают скандалы устраивать, разрушать себя, вокруг все выносить. Когда они действительно находят, где это с кайфом, классно, скажем так, прожить, это спасает многие семьи и многих девушек в комфортном, гармоничном состоянии.
«Есть технические моменты». Как избежать негативных последствий для здоровья при занятиях экстремальными видами спорта – подробнее здесь.