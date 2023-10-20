На сельхозярмарках Минской области продали 550 тонн продукции

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжаются сельскохозяйственные ярмарки. Уже продано 550 тонн витаминной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Особенно велик спрос на картофель. Его продали 300 тонн. Капусты – 60. Традиционно такая торговля проходит по выходным. На ярмарках гости и жители райцентров приобретают не только сельскохозяйственные, но и продовольственные товары, в том числе: мясо, рыбу, кулинарные и кондитерские изделия.

Наталья Бондарик, начальник отдела экономики Клецкого райисполкома:

Вся продукция реализовывается по доступным ценам. Хочу также добавить, что сельскохозяйственные ярмарки у нас организованы не только в Клецке, но в агрогородках нашего района. Ярмарки в наших городках запланированы до 5 ноября. Но введу спроса населения, если понадобится, ярмарки всегда продлеваются.