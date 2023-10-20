«Это хороший опыт». Ребята из Витебской области приняли участие в областном слёте юных миротворцев

Новости Беларуси. Милосердие и любовь к Родине. Ребята из Витебской области приняли участие в областном слете юных миротворцев, уже шестом по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он прошел в воинской части в деревне Заслоново. Как формируется личность ответственного гражданина и настоящего белоруса, узнала Александра Ходюкова.

Отряд «Миротворцы» к проведению шестого слета миротворцев Витебской области, посвященного Международному дню мира, построен в количестве восьми человек и готов к его проведению. Ирина Шевцова стала участником слета юных миротворцев впервые. И сразу в роли командира! В свои 14 она четко понимает, насколько важно сохранить мир на белорусской земле. Ее команда готовилась к соревнованиям на протяжении нескольких месяцев.

Ирина Шевцова, учащаяся гимназии № 5 имени И.И. Людникова Витебска:

Слет в первую очередь для нас возможность показать свои миротворческие качества – доброту и искренность. И, конечно, это хороший опыт посотрудничать с другими школами мира.

VI областной слет юных миротворцев на базе 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады собрал более 130 учащихся школ мира Витебской области. Ребятам провели экскурсию по воинской части, затем они выступили на литературно-поэтическом соревновании. Основным событием проекта стала военно-патриотическая игра «Лепельский рубеж».

Руслан Шкодин, военный комиссар Витебской области:

Именно Вооруженные Силы обеспечивают мирный труд наших граждан, спокойно могут работать школы, заводы, фабрики, мы можем сеять зерно, убирать его. Поэтому очень символично, что данное мероприятие проводится именно под эгидой одной из воинских частей.

Вячеслав Оковицкий, заместитель командира 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Это мероприятие имеет важный характер для подрастающего поколения. В борьбе будет определен лучший, будет предоставлена возможность продемонстрировать свои знания, навыки и умения в разборке, сборке оружия.

Миротворческое движение стартовало в Витебской области в 2018 году. За это время высокое звание школы мира получили более десятка учреждений образования. При этом оценивается работа школы по патриотическому воспитанию и народной дипломатии. Вместе с педагогами ребята помогают ветеранам и детям войны, одиноким людям.