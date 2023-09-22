Лукашенко – чиновникам: «Если мы не сработаем, толку не будет. Что вам не хватает, вы скажите?»

Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны. Александр Лукашенко с нескрываемым удручением озвучивает факты, которые при таком внимании с его стороны к отрасли можно расценить как личную обиду.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь в основном, в этом зале, руководители нашей страны, от которых зависит не только, как будут идти дела в аграрной сфере, но зависит вообще. От этого зала зависит все в стране. Если мы не сработаем, толку не будет. Что вам не хватает, вы скажите? Сегодня скажите и будут приняты меры, чтобы у вас хватало всего. Не хватает ответственности, но она будет. Я всегда грубо говорю, но повторю – здесь рядом, актуально: не хотите воевать – работайте. На мирных полях работайте. Или будет так, как на юге нашей страны. С этого начинается! Неужели вы не слышите, что я говорю?

А ведь в модернизацию вложены колоссальные инвестиции. Половина всех МТК оснащено современными технологиями. Там производится более 70 % молока. Мы ведем речь об отказе от ферм в пользу комплексов, ищем идеальный вариант, но складывается впечатление, что не все из тех, кто выполняют задачу, понимают, что делают.