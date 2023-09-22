Лукашенко – чиновникам: «Если мы не сработаем, толку не будет. Что вам не хватает, вы скажите?»
Новости Беларуси. Животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. В этом секторе производится больше половины всей сельхозпродукции и формируется наш экспортный потенциал. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему не раз поднимали на уровне главы государства. Сегодня имеющиеся проблемы рассмотрены не на примере отдельных регионов, а в масштабе всей страны.
Александр Лукашенко с нескрываемым удручением озвучивает факты, которые при таком внимании с его стороны к отрасли можно расценить как личную обиду.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь в основном, в этом зале, руководители нашей страны, от которых зависит не только, как будут идти дела в аграрной сфере, но зависит вообще. От этого зала зависит все в стране. Если мы не сработаем, толку не будет. Что вам не хватает, вы скажите? Сегодня скажите и будут приняты меры, чтобы у вас хватало всего. Не хватает ответственности, но она будет. Я всегда грубо говорю, но повторю – здесь рядом, актуально: не хотите воевать – работайте. На мирных полях работайте. Или будет так, как на юге нашей страны. С этого начинается! Неужели вы не слышите, что я говорю?
А ведь в модернизацию вложены колоссальные инвестиции. Половина всех МТК оснащено современными технологиями. Там производится более 70 % молока. Мы ведем речь об отказе от ферм в пользу комплексов, ищем идеальный вариант, но складывается впечатление, что не все из тех, кто выполняют задачу, понимают, что делают.
Александр Лукашенко:
Объясняю для тех, кто это мне подсовывает и кто не понимает. Ферм у нас сейчас море. Некоторые фермы – это 15-200 голов, где только содержится дойное стадо и все. Телят мы оттуда, даже на доращивание, забираем. Потом на откорм перевозим и так далее. Речь идет о комплексах, где во дворце стоит корова, мы получаем чистое молоко и детей можем кормить. И весь шлейф для того, чтобы маленькая телочка, которая здесь родилась, снова поставили мы ее в доильный зал и доили. Там и сухостой, и цех отела, раздоя и так далее – комплекс. В этом суть. Председатели облисполкомов, с этого дня будем считать, что эти новые молочно-товарные комплексы – ваши личные инвестиционные проекты.
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Личная ответственность – серьезная мотивация, впрочем, как и отношение к государственному как к своему. Когда делаешь, как для себя, о проблеме умалчивать не станешь, а будешь стремиться ее решить.
Александр Лукашенко:
Думаю, разумно в дальнейшем каждую ферму закрепить за конкретным работникам райисполкома. А район – за работником облисполкома. Пофамильно. Чтобы в дальнейшем сразу было понятно, кого награждать, если дела идут хорошо, а с кого спрашивать, если плохо. В принципе, это ваши проблемы, как вы будете организовывать этот процесс. Есть проблемы в свиноводстве, которые мы с вами детально рассмотрели недавно на совещании. Поставлены конкретные задачи – выполняйте. Спрос будет серьезным (подробнее).
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