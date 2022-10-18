Лукашенко: беспилотники очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине
Новости Беларуси. Активнее пропагандировать достижения отечественных ученых. Такое поручение Президент дал 18 октября на встрече с руководителем Академии наук Владимиром Гусаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сфера всегда была под пристальным контролем Александра Лукашенко и получала необходимую поддержку государства. За последнее время белорусская наука очевидно изменилась, стала более самостоятельной и прибыльной.
За 2021 год удельный вес инновационной продукции в беларуси вырос почти до 23 %, а по разработкам НАН было выпущено импортозамещающей продукции на сумму более 485 миллионов долларов.
Когда появится отечественный центр вирусологии и для чего НАН предлагает создать в Беларуси крупное объединение в области микроэлектроники? Тему продолжит Евгений Пустовой.
Слово – науке. В рабочий кабинет Президента приглашен председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. Здание с колонами и одноименная станция метро – это, пожалуй, главная ассоциация у обывателя с белорусской Академией наук. Но новых достижений достаточно собралось на отдельную выставку.
Лукашенко об успехах НАН: надо показать людям, что мы умеем делать, а показать есть что.
В современном мире упрощенный подход. И лицом мировой науки для большинства людей является Илон Маск. Но, как говориться, не единым Starlink живет научная мысль планеты. У белорусской науки свое лицо. Развею скептические настроения. Это не только аграрные технологии. Академический мейнстрим – компетенции в микроэлектронике.
Председатель Президиума НАН: «Мы предлагаем создать крупное объединение в области микроэлектроники».
Президент идею поддержал, осталось решить, кто станет модератором большого кластера по производству микрочипов. Академия наук или, например, «Интеграл»? Вообще, кластерный подход – это самая современная и оптимальная форма развития. За 9 лет управления Академией наук Владимир Гусаков из научно-нафталиновой структуры превратил ее в научно-производственную корпорацию. Стараются работать под заказ. Выполнено 150 поручений от Презента и тысячи от других государственных заказчиков. Сегодня отчет о проделанной работе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как реализуются и исполняются поручения по основным направлениям, допустим, в сельском хозяйстве? Мы когда-то говорили о новой породе скота, о новых растениях и так далее, мы говорили об электромобилях. Что очень актуально, об этом будем в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине.