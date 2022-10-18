Лукашенко: беспилотники очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине

Новости Беларуси. Активнее пропагандировать достижения отечественных ученых. Такое поручение Президент дал 18 октября на встрече с руководителем Академии наук Владимиром Гусаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сфера всегда была под пристальным контролем Александра Лукашенко и получала необходимую поддержку государства. За последнее время белорусская наука очевидно изменилась, стала более самостоятельной и прибыльной.

За 2021 год удельный вес инновационной продукции в беларуси вырос почти до 23 %, а по разработкам НАН было выпущено импортозамещающей продукции на сумму более 485 миллионов долларов.