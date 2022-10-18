«Помочь тем, кто начинает бизнес». Кто становится резидентами технопарка при Купаловском вузе? Истории успеха

Новости Беларуси. Количество резидентов технопарка при Купаловском вузе достигло максимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их число выросло за последнее время до 31. Примечательно, что часть резидентов именно студенты, выпускники и сотрудники этого университета. Оксана Семашко узнала о самых востребованных бизнес-идеях.

Оксана Семашко, корреспондент:

Сегодня в технопарке Купаловского университета 31 резидент. Их количество значительно выросло только за лето. Сейчас здесь заполнены по максимуму практически все помещения. Предлагаю отправиться в гости и увидеть все своими глазами.

Алексей Ярмолов уже три года производит изделия из натуральной кожи. На склад не работают – продают сразу. В основном, в Россию. Производство компактное – 10 человек. Быть впереди конкурентов позволяет собственная технология отделки.

Алексей Ярмолов, резидент технопарка Гродненского государственного университета имени Я. Купалы:

Мы разработали свою уникальную технологию покрытия кожи, заключительной отделки, то есть мы покупаем белорусскую кожу и фактически ее доводим до состояния аналогов из Италии, Испании. И поэтому клиент видит, что белорусское производство ничуть не хуже итальянского.

А это уже IT-бизнес. Сотрудники трудятся в офисе и удаленно. Занимаются автоматизацией организаций и веб-разработками.

Александр Василевич, директор технопарка Гродненского государственного университета имени Я. Купалы:

Задача технопарка – помочь тем, кто начинает свой бизнес. Это как раз организация для начинающих в первую очередь. Для этого им создается целый ряд условий (льготные аренда, оборудование, юридическая и бухгалтерская помощь), чтобы максимально облегчить вхождение в свой бизнес.

Начинали с гаража в 18 квадратных метров и доросли до одного из самых крупных в Беларуси автоцентров в 750 квадратных метров. Сейчас помимо ремонта занимаются разработкой деталей 3D-моделирования.

Денис Захаревич, резидент технопарка Гродненского государственного университета имени Я. Купалы:

Самые передовые технологии – это все здесь. И внешний вид. Все полностью в одном месте скомпоновали. Это очень удобно как для работы, так и для клиентов. Приятно обратиться и приехать в такое чистое и красивое помещение. А вот Анна Ракицкая всю жизнь посвятила науке. Сейчас решила больше заниматься практикой. Была деканом факультета психологии, а теперь она резидент технопарка.

Анна Ракицкая, резидент технопарка Гродненского государственного университета имени Я. Купалы:

Я не считаю, что я так сильно круто изменила свою жизнь. Для меня всегда было естественным одновременно такое движение психолога, как и одновременно исследователя, а с другой стороны, и преподавания, и с третьей стороны, практическая деятельность, то есть будучи деканом факультета психологии я все равно всегда удерживала свою позицию, связанную с тем, что хочу еще помогать людям прежде всего.