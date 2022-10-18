Не стоит злоупотреблять этими продуктами. Из-за чего образуются камни в почках?

Камни в почках – второе по распространенности урологическое заболевание в мире. Они встречаются как у взрослых, так и у детей, но чаще всего выявляется именно у мужчин.

Татьяна Лутова, нефролог медицинского центра «Нордин»:

Камни в почках – это соли, фосфаты, оксалаты, ураты, которые образуются в связи с тем, что выведение шлаков из организма – это основная работа почки. С химической точки зрения, моча – это перенасыщенный раствор. Следуя законам химии, моча должна выпадать в осадок, но этого не происходит благодаря многим механизмам, которые существуют в почке и моче. Однако при ряде условий, которые нарушают этот баланс, камни образуются в моче.

Самым грозным осложнением такого недуга считается нарушение оттока мочи. Тогда болевой синдром может сопровождаться слабостью, вздутием живота вплоть до потери сознания. В таком случае стоит незамедлительно обратиться в скорую помощь. Татьяна Лутова:

Самыми частыми являются три вида камней – это фосфаты, оксалаты, ураты. Ураты образуются при злоупотреблении или повышенном употреблении мяса и мясных продуктов. Фосфаты образуются при повышенном употреблении молочных продуктов и растительной клетчатки. Оксалаты – это витамины, добавки, щавель, цитрусовые, шоколад, кофе. Обычно мочекаменная болезнь протекает без симптомов до тех пор, пока камень не начинает перемещаться в трубку, которая соединяет почки и мочевой пузырь. Застрявший камень может принести сильный дискомфорт и значительно ухудшить качество жизни. Это резкие боли в спине, боку или под ребрами, жжение при мочеиспускании, тошнота и почечные колики. Причины, которые приводят к образованию камней делятся на экзогенные, внешние, и эндогенные, внутренние.

Татьяна Лутова:

Ни одна из причин сама по себе не способна вызвать заболевание. Только их сочетание. Среди причин, которые относятся к организму человека, это наследственность, особенности анатомического строения самой почки. Некоторые заболевания, которые не относятся к почкам, могут вызывать мочекаменную болезнь. Например, заболевания эндокринной системы. Заболевания паращитовидных желез, избыточный вес. Что касается внешних факторов, то избыточное потребление мяса способствует образованию мочекаменной болезни. Избыточное потребление продуктов, богатых кальцием, молочные продукты.