Самый быстрый способ утолить голод. Как определить суточную норму хлеба, которая не навредит фигуре?

Пословица «хлеб всему голова» актуальна во все времена, ведь он – самая популярная еда во всех культурах, религиях и народах. Хлеб – это не просто продукт, который обеспечивает людей необходимыми микроэлементами, витаминами и минералами. Это символ, потому что его чтут практически на всем земном шаре. О популярных мифах о вреде мучного, рецептах выпечки и белорусских хлебопекарных традициях поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Сколько хлеба можно съедать в день и какой нужно выбирать хлеб, чтобы без последствий для фигуры?