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Самый быстрый способ утолить голод. Как определить суточную норму хлеба, которая не навредит фигуре?

18 октября 2022 14:43
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Пословица «хлеб всему голова» актуальна во все времена, ведь он – самая популярная еда во всех культурах, религиях и народах. Хлеб – это не просто продукт, который обеспечивает людей необходимыми микроэлементами, витаминами и минералами. Это символ, потому что его чтут практически на всем земном шаре. О популярных мифах о вреде мучного, рецептах выпечки и белорусских хлебопекарных традициях поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Сколько хлеба можно съедать в день и какой нужно выбирать хлеб, чтобы без последствий для фигуры?

Самый быстрый способ утолить голод. Как определить суточную норму хлеба, которая не навредит фигуре?-1

Светлана Чернушевич, диетолог:
Обособленно судить о том, сколько чего можно съесть – это не совсем верный подход. Здесь нужно оценивать комплексно твой рацион за день. Вообще, лучше посмотреть на какой-то промежуток времени – неделю, две оценивать свой рацион полноценно. Почему мы хотим есть сладкого, мучного, например? Потому что мы банально можем не доедать хорошей еды, полноценных, как говорят, долгих углеводов. То есть вы не подпитываете достаточно свой организм, и мозг все время посылает сигнал: я хочу есть. Самый быстрый способ утолить этот голод – это пойти купить себе что-то сладкое. Поэтому нужно оценивать целиком весь рацион. Если он полноценен, неизбыточен, то все будет хорошо у вас, и тянуть-то не будет. Если вы будете достаточно есть долгих углеводов, клетчатки, белка, то сами будете интуитивно регулировать норму хлеба.

Смешал муку, воду и подождал сутки-двое. Как научиться печь хлеб на закваске в домашних условиях – подробнее здесь.

# Здоровое питание # общество # Наталья Надольская # Светлана Чернушевич # Фотофакт

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