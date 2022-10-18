Председатель Президиума НАН: «Мы предлагаем создать крупное объединение в области микроэлектроники»

У главы Академии наук Президент интересовался, как реализуются и исполняются поручения по основным направлениям. В зоне ответственности ученых – разработки в сельском хозяйстве и собственном автомобилестроении, а также технологии для военпрома. Как рассказал журналистам Владимир Гусаков, дефицита проектов и идей нет. Так, вскоре НАН обещает начать производство собственных вакцин от гриппа и коронавируса. Интересное предложение ученые готовят для сферы микроэлектроники.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Мы предлагаем создать крупное объединение в области микроэлектроники, где объединятся все производители и разработчики, не только Академии наук, но и Министерства промышленности, других министерств и ведомств. Для того чтобы мы могли в комплексе решать эту проблему – от производства чипов до цифровых двойников, электронных систем для отраслей народного хозяйства: машиностроения, здравоохранения. Беларусь имеет компетенции по всем вопросам микроэлектроники. И цифровизации, и роботизации, и все прочее. Ну, конечно, стоит задача нам интегрироваться, кооперироваться с Россией, это будут еще более значимые разработки.