Лукашенко об успехах НАН: надо показать людям, что мы умеем делать, а показать есть что

Сфера всегда была под пристальным контролем Александра Лукашенко и получала необходимую поддержку государства. За последнее время белорусская наука очевидно изменилась, стала более самостоятельной и прибыльной. За прошлый год удельный вес инновационной продукции в Беларуси вырос почти до 23 %, а по разработкам НАН было выпущено импортозамещающей продукции на сумму более 485 миллионов долларов. Однако с научными прорывами общественность знакома мало. Не мешало бы нашим ученым похвастаться своими результатами, убежден глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Попросил бы вас, чтобы мы в конце ноября – начале декабря где-то определились и провели выставку достижений ученых Академии наук. Мы это умеем делать. Вы не раз это организовывали. Подберем хороший зал. Не только для того, чтобы вы отчитались, доложили об успехах, но и побольше народу показать, что мы можем. К сожалению, мы мало пропагандируем не только Академию наук, но и достижения нашей науки. Поэтому надо продумать вместе с Администрацией, правительством, где мы можем показать людям, что мы умеем делать. А показать есть что. Компактно вынести туда основные наши достижения академической науки. Ну и неплохо было бы и прикладной науки. Да и студенты уже кое-что научились делать, посмотреть бы там. Подумайте, как это лучше сделать.