Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии»

Новости Беларуси. А сейчас перенесемся на живописный берег Днепра, в Александрию, которая на неделе стала местом притяжения для тех, кому родная земля служит источником вдохновения и силы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Среди таких белорусов и Александр Лукашенко. Александрия – его малая родина. Каждый год глава государства находит время в своем плотном графике, чтобы навестить земляков и напитаться энергией родной земли, которую призовет беречь в мире и согласии. Александр Лукашенко: я не устану благодарить свою малую родину за проведенные здесь счастливые годы.

Александр Лукашенко, Президент Республика Беларусь:

Как только мы начнем крушить и ломать, как только мы себя вознесем на небеса и будем там, а внизу казаться нам будет, что это народы второсортные, начнется война. Поэтому берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии не только с соседями, они от Бога, их не выбирают, но и со всеми народами нашей планеты. В этом году фестиваль в Александрии посетили более 80 тысяч гостей. Многие приехали из России. Даже из Иркутска, как, к примеру, губернатор этого региона. Беларусь и сибирский город разделяют тысячи километров. Но разве расстояние – это преграда для дружбы. А на Купалье, как известно, Александрия собирает настоящих друзей. О том, как прошел праздник славянской души, – наши корреспонденты.

Не забыть себя, сохр­анить свою историю и традиции – все это про праздник Купалье в Александрии. Когда-то местечковый фестиваль на берегу Дне­пра вырос до масштаб­ов международного, а в этом году и вовсе получил статус праз­дника Союзного госуд­арства. «Это праздник белорусско-российской дружбы». Игорь Сергеенко посетил «Купалье» в Александрии

За 14 лет праздник в Александрии для мно­гих семей стал местом долгожданных встре­ч. Уже по традиции из Москвы, Санкт-Пете­рбурга и Могилева сюда собирается больш­ая семья Мельниковых. Говорят, что эта точка на карте обладает невероятной силой притяжения. И всего один день в Александ­рии способен восполн­ить годовой пробел культурной программы, а после фестиваля по­являются тысячи пово­дов гордиться своей страной. Площадка размером с 10 футбольных полей! В Александрии многолюдно ещё до начала праздника. Читайте здесь.

Валентина Петрова, жительница Санкт-Петербурга (Россия):

С детьми сюда приходили, теперь с внуками сюда приходим, нам все очень нравится. После праздника мы идем домой, там застолье тоже. Александрию любят за необычную атмосферу, где каждый шаг выз­ывает только положительные эмоции. Купалье – лучший антидепрессант, без возрастных ограничени­й.

– Девочки как настроение?

– Отличное, классное настроение, организация на высоте!

Еще одной тематической площадкой стало небо. Чистое и мирное, что сегодня большая роскошь.

Площадка Союзного государства – дружный хоровод ремесленников и мастеров. Помимо белорусских, яркую палитру народного творчества представили 20 регионов из России. Самолетами, поез­дами, с тяжелыми чем­оданами в руках. На белорусскую землю мастера привезли свои рукотворные сокровища.

Ульяна Гусева, мастер народного творчества (Россия):

Мы приехали из Тверской области, Вышний Волочек. Приехали удивлять льняными куклами, тверскими матрешками, травяными панно. Нашими мышеловками-валенками и лоскутными одеялами, самыми теплыми.

Укрепить культурные мосты и дружеские связи сегодня особенно важно. Среди почетных гостей – губернаторы Российской Федерации. Слава о белорусском празд­нике славянской друж­бы – долетела даже до Сибири. Глава государства успел пообщаться с губернатором Иркутского региона. Искренних рукопожатий и объятий в этот вечер было много. Богомаз: «Мы должны быть вместе, ситуация показывает, что ближе, чем белорусы, у нас друзей нет»

Уже к вечеру многие гости валились с ног, но не от хмельного белорусского кваса. Зажигательные танцы под живую музыку заставили снять пиджаки и топнуть ногой даже гостей из Эфиопии.

Похоже, мало в каких странах Европы сейчас могут танцевать под свою музыку. И еще меньше стран, где так встречают Президента. Свои граждане и гости праздника.

В афише значились звезды эстрады. Но главным, что называется, хедлайнером стал наш Президент. Традиционно к вечеру к гостям – друзьям Александрии присоединился Александр Лукашенко. Главные посылы миру звучали на белорусском языке. Лукашенко в Александрии: «Няма такой ідэі, дзеля якой усе нацыі адмовіліся б ад сваіх». Подробнее здесь.

У праздника в Александрии, впрочем, как и у всей нашей страны особая роль. Объединять через созидание. В этом и магия современного Купалья – не забывать своих истоков. Значит, остаться собой, сохранить лицо свой страны. Лукашенко родился в здешних местах. С особым трепетом он обратился к землякам и в этот раз. Назвав Александрию своим местом силы. Теперь эта земля стала таковой не только для первого лица Беларуси и для многих ее гостей.

Завершился купальский день в Александрии праздничным концертом. Он оказался щедрым на звезды эстрады и радостные эмоции. Песни, слова которых знает каждый, вместе со всем залом подпевал глава государства. Малая родина нашего Президента растрогала самых известные имена. «Я увидела впервые в жизни аистов». Зара на концерте в Александрии поделилась впечатлениями от приезда в Беларусь

Слава о белорусском празд­нике славянской друж­бы – долетела даже до Сибири. Глава государства успел пообщаться с губернатором Иркутского региона. Искренних рукопожатий и объятий в этот вечер было много.