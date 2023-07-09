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Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии»

09 июля 2023 20:10
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Новости Беларуси. А сейчас перенесемся на живописный берег Днепра, в Александрию, которая на неделе стала местом притяжения для тех, кому родная земля служит источником вдохновения и силы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Среди таких белорусов и Александр Лукашенко. Александрия его малая родина. Каждый год глава государства находит время в своем плотном графике, чтобы навестить земляков и напитаться энергией родной земли, которую призовет беречь в мире и согласии.

 Александр Лукашенко: я не устану благодарить свою малую родину за проведенные здесь счастливые годы.

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -1

Александр Лукашенко, Президент Республика Беларусь:
Как только мы начнем крушить и ломать, как только мы себя вознесем на небеса и будем там, а внизу казаться нам будет, что это народы второсортные, начнется война. Поэтому берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии не только с соседями, они от Бога, их не выбирают, но и со всеми народами нашей планеты.

В этом году фестиваль в Александрии посетили более 80 тысяч гостей. Многие приехали из России. Даже из Иркутска, как, к примеру, губернатор этого региона. Беларусь и сибирский город разделяют тысячи километров. Но разве расстояние  это преграда для дружбы. А на Купалье, как известно, Александрия собирает настоящих друзей.

О том, как прошел праздник славянской души, – наши корреспонденты.

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -4

Не забыть себя, сохр­анить свою историю и традиции – все это про праздник Купалье в Александрии. Когда-то местечковый фестиваль на берегу Дне­пра вырос до масштаб­ов международного, а в этом году и вовсе получил статус праз­дника Союзного госуд­арства.

«Это праздник белорусско-российской дружбы». Игорь Сергеенко посетил «Купалье» в Александрии

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -7

За 14 лет праздник в Александрии для мно­гих семей стал местом долгожданных встре­ч. Уже по традиции из Москвы, Санкт-Пете­рбурга и Могилева сюда собирается больш­ая семья Мельниковых. Говорят, что эта точка на карте обладает невероятной силой притяжения. И всего один день в Александ­рии способен восполн­ить годовой пробел культурной программы, а после фестиваля по­являются тысячи пово­дов гордиться своей страной.

Площадка размером с 10 футбольных полей! В Александрии многолюдно ещё до начала праздника. Читайте здесь.

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -10

Валентина Петрова, жительница Санкт-Петербурга (Россия):
С детьми сюда приходили, теперь с внуками сюда приходим, нам все очень нравится. После праздника мы идем домой, там застолье тоже.

Александрию любят за необычную атмосферу, где каждый шаг выз­ывает только положительные эмоции. Купалье лучший антидепрессант, без возрастных ограничени­й.

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -13

Девочки как настроение?
Отличное, классное настроение, организация на высоте!

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -16

Еще одной тематической площадкой стало небо. Чистое и мирное, что сегодня большая роскошь.

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -19

Площадка Союзного государства дружный хоровод ремесленников и мастеров. Помимо белорусских, яркую палитру народного творчества представили 20 регионов из России. Самолетами, поез­дами, с тяжелыми чем­оданами в руках. На белорусскую землю мастера привезли свои рукотворные сокровища.

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -22

Ульяна Гусева, мастер народного творчества (Россия):
Мы приехали из Тверской области, Вышний Волочек. Приехали удивлять льняными куклами, тверскими матрешками, травяными панно. Нашими мышеловками-валенками и лоскутными одеялами, самыми теплыми.

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -25

Укрепить культурные мосты и дружеские связи сегодня особенно важно. Среди почетных гостей губернаторы Российской Федерации. Слава о белорусском празд­нике славянской друж­бы – долетела даже до Сибири. Глава государства успел пообщаться с губернатором Иркутского региона. Искренних рукопожатий и объятий в этот вечер было много.

Богомаз: «Мы должны быть вместе, ситуация показывает, что ближе, чем белорусы, у нас друзей нет»

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -28

Уже к вечеру многие гости валились с ног, но не от хмельного белорусского кваса. Зажигательные танцы под живую музыку заставили снять пиджаки и топнуть ногой даже гостей из Эфиопии.

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -31

Похоже, мало в каких странах Европы сейчас могут танцевать под свою музыку. И еще меньше стран, где так встречают Президента. Свои граждане и гости праздника.

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -34

В афише значились звезды эстрады. Но главным, что называется, хедлайнером стал наш Президент. Традиционно к вечеру к гостям друзьям Александрии присоединился Александр Лукашенко. Главные посылы миру звучали на белорусском языке.

Лукашенко в Александрии: «Няма такой ідэі, дзеля якой усе нацыі адмовіліся б ад сваіх». Подробнее здесь.

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -37

У праздника в Александрии, впрочем, как и у всей нашей страны особая роль. Объединять через созидание. В этом и магия современного Купалья  не забывать своих истоков. Значит, остаться собой, сохранить лицо свой страны. Лукашенко родился в здешних местах. С особым трепетом он обратился к землякам и в этот раз. Назвав Александрию своим местом силы. Теперь эта земля стала таковой не только для первого лица Беларуси и для многих ее гостей.

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -40

Завершился купальский день в Александрии праздничным концертом. Он оказался щедрым на звезды эстрады и радостные эмоции. Песни, слова которых знает каждый, вместе со всем залом подпевал глава государства. Малая родина нашего Президента растрогала самых известные имена.

«Я увидела впервые в жизни аистов». Зара на концерте в Александрии поделилась впечатлениями от приезда в Беларусь

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -43

Слава о белорусском празд­нике славянской друж­бы – долетела даже до Сибири. Глава государства успел пообщаться с губернатором Иркутского региона. Искренних рукопожатий и объятий в этот вечер было много.

Лукашенко: «Берегите то, что мы имеем, цените, и мы всегда будем жить в мире и согласии» -46

Главный символ Купалья, оберег в виде аиста, выполнил свое главное предназначение. Под своими крыльями он объединил братские народы, чтобы еще раз напомнить о таких простых, но важных вещах: любви, уважении и мире.

# Купалье # общество # Александр Лукашенко # Юлия Мычко # Фотофакт

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