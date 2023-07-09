Александр Лукашенко: я не устану благодарить свою малую родину за проведенные здесь счастливые годы

Новости Беларуси. Рецепт мира и согласия в духе национальных традиций белорусов. Народы объединяет не культура отмены, а диалог культур. С таких слов начал свое обращение к гостям «Купалья» в Александрии, да и всем европейцам, Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник, как и здешняя река Днепр, связывает культурой и общей мировоззренческой моделью многие страны восточнославянского региона. Но на этот раз международный фестиваль – это еще и символ сохранения культуры, а не ее отмены. Александрия собрала гостей уже в 14-й раз. В 2022 году в агрогородок на «Купалье» приехали 70 тысяч человек, в этом цифра однозначно не меньше. Обширна и география праздника. Были замечены даже гости из Африки. По традиции, больше всего белорусов и россиян: и в городе мастеров, и на сцене. Девиз «Купалья – 2023»: оберег мира и союзного единства. Похоже, мало в каких странах Европы сейчас могут танцевать под свою музыку. И еще меньше стран, где так встречают своего Президента. Белорусы и гости праздника. В афише значились звезды эстрады, но хедлайнером стал глава государства. Традиционно, к вечеру к гостям, друзьям Александрии, присоединился Президент. Главные посылы миру Александр Лукашенко озвучил на белорусском языке. Лукашенко в Александрии: «Няма такой ідэі, дзеля якой усе нацыі адмовіліся б ад сваіх» (тут подробнее).

У праздника в Александрии, впрочем как и у всей нашей страны, особая роль. Объединять через созидание. В этом и магия современного «Купалья» – не забывать своих истоков. Остаться собой, сохранить лицо своей страны. Лукашенко родился в здешних местах. С особым трепетом он обратился к землякам и в этот раз, назвав Александрию своим местом силы. Теперь эта земля стала таковой точно не только для первого лица Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья! Вы знаете, что мое сердце принадлежит этому уголку Беларуси. Здесь мое место силы. Этот край, люди, которые в нем живут, научили меня любить свою страну и свой народ. И я не устану благодарить свою малую родину за проведенные здесь счастливые годы детства и моей юности. За ту энергию, которой и сегодня питает меня эта земля. И я готов делиться ею со всеми вами. Будьте всегда счастливы, дорогие земляки. И, конечно, спасибо всем, кто делает этот праздник – организаторам, режиссерам, артистам, мастерам, всем, кто создает эту особую атмосферу дружбы и теплоты общения, нашим дорогим гостям. Если мы будем везде, на каждом метре нашей Беларуси вести себя вот так – по-хозяйски, гостеприимно, благоразумно, будем приветствовать наших родных, друзей и даже тех, кто ошибся, но которые будут приезжать к нам с добрыми намерениями, – у нас в стране будет мир.