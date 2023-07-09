«Я увидела впервые в жизни аистов». Зара на концерте в Александрии поделилась впечатлениями от приезда в Беларусь
Новости Беларуси. Рецепт мира и согласия в духе национальных традиций белорусов. Народы объединяет не культура отмены, а диалог культур. С таких слов начал свое обращение к гостям «Купалья» в Александрии, да и всем европейцам, Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершился купальский день в Александрии праздничным концертом. Он оказался щедрым на звезд эстрады и радостные эмоции. На сцене как белорусские, так и российские артисты. Алена Ланская, Анатолий Ярмоленко, Зара, ансамбль «Золотое кольцо». Любимые песни подхватывали зрители на танцполе и за его пределами. Песни, слова которых знает каждый, вместе со всем залом подпевал и глава государства. К слову, малая родина нашего Президента произвела впечатление на именитых исполнителей.
Зара:
Я сегодня впервые побывала в прекрасной и душевной Александрии. Здесь особая атмосфера. Подъезжая к городу, я увидела впервые в жизни аистов. Я была так впечатлена! Александр Григорьевич, вы своим примером на протяжении стольких лет показываете, как важно чтить свои корни, историю своего народа. Я хочу пожелать каждому из вас счастья, мира. Я вас очень люблю!