«Я увидела впервые в жизни аистов». Зара на концерте в Александрии поделилась впечатлениями от приезда в Беларусь

Новости Беларуси. Рецепт мира и согласия в духе национальных традиций белорусов. Народы объединяет не культура отмены, а диалог культур. С таких слов начал свое обращение к гостям «Купалья» в Александрии, да и всем европейцам, Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершился купальский день в Александрии праздничным концертом. Он оказался щедрым на звезд эстрады и радостные эмоции. На сцене как белорусские, так и российские артисты. Алена Ланская, Анатолий Ярмоленко, Зара, ансамбль «Золотое кольцо». Любимые песни подхватывали зрители на танцполе и за его пределами. Песни, слова которых знает каждый, вместе со всем залом подпевал и глава государства. К слову, малая родина нашего Президента произвела впечатление на именитых исполнителей.