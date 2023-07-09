Так ли необходимы мигранты в Европе? Мнением поделился французский аналитик Лорент Озон

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы все еще не можем игнорировать этот факт, что французам необходим прилив рабочей силы из-за границы. Как же вы видите ситуацию, при которой такие миграционные политики могут быть сбалансированными и адекватными? Что можно сделать, чтобы избежать будущих волнений?
Лорент Озон, французский аналитик:
Это очень просто. Французская экономика, как и европейская экономика, может работать отлично, без миллиона людей из-за границы и у которых низкая квалификация. У нас есть миллионы квалифицированных французов, и нам необходимо изменить всю модель общества радикально. Дело в том, что массовая миграция является главной помехой для развития экономики, это может привести к ее разрушению. Сейчас автоматизация технологий и отличные исследования могут позволить нам адаптироваться к демографическому переходу, если все это будет поддерживаться со стороны семейных решений, семейных программ, которые будут направлены на возобновление поколений.
Но как же мы можем понимать желание правительства, которое отклоняет любые логичные аргументы и продолжает работать не так логично? И они продолжают ввозить миллионы неквалифицированных рабочих в нашу страну. Это подход западных элит сейчас, и они уничтожают нас для того, чтобы экономика продолжала выживать, а не работать хорошо. Сейчас, конечно, с помощью потребления экономика поддерживается, но наша экономика, по сути, представляет собой пузырь, и это не очень хорошая ситуация. Мне кажется, что мы можем найти лекарства для «демографической зимы». Мы можем добиться эффективной и хорошей экономики в Европе, если мы будем рассчитывать на устойчивые модели развития.
В наших странах очень хорошие рабочие, очень образованные. Я думаю, вы это все понимаете. И мне кажется, что нам необходимо создать хорошие условия сотрудничества с регионом Магриб, чтобы ситуация была сбалансированной и стабильной. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы ситуация на нашем континенте стала лучше, и нам необходимо добиться политических, экономических и социальных изменений, социальной революции, которая позволит лучше пережить этот демографический переход и защитить наши нации. Но для этого всего нам необходимо сменить тот курс, который приводит нас к войне.
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