Так ли необходимы мигранты в Европе? Мнением поделился французский аналитик Лорент Озон

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Мы все еще не можем игнорировать этот факт, что французам необходим прилив рабочей силы из-за границы. Как же вы видите ситуацию, при которой такие миграционные политики могут быть сбалансированными и адекватными? Что можно сделать, чтобы избежать будущих волнений?

Лорент Озон, французский аналитик:

Это очень просто. Французская экономика, как и европейская экономика, может работать отлично, без миллиона людей из-за границы и у которых низкая квалификация. У нас есть миллионы квалифицированных французов, и нам необходимо изменить всю модель общества радикально. Дело в том, что массовая миграция является главной помехой для развития экономики, это может привести к ее разрушению. Сейчас автоматизация технологий и отличные исследования могут позволить нам адаптироваться к демографическому переходу, если все это будет поддерживаться со стороны семейных решений, семейных программ, которые будут направлены на возобновление поколений.