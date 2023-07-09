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Так ли необходимы мигранты в Европе? Мнением поделился французский аналитик Лорент Озон

09 июля 2023 19:08
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. 

Надежда Сасс, СТВ:
Мы все еще не можем игнорировать этот факт, что французам необходим прилив рабочей силы из-за границы. Как же вы видите ситуацию, при которой такие миграционные политики могут быть сбалансированными и адекватными? Что можно сделать, чтобы избежать будущих волнений?

Лорент Озон, французский аналитик:
Это очень просто. Французская экономика, как и европейская экономика, может работать отлично, без миллиона людей из-за границы и у которых низкая квалификация. У нас есть миллионы квалифицированных французов, и нам необходимо изменить всю модель общества радикально. Дело в том, что массовая миграция является главной помехой для развития экономики, это может привести к ее разрушению. Сейчас автоматизация технологий и отличные исследования могут позволить нам адаптироваться к демографическому переходу, если все это будет поддерживаться со стороны семейных решений, семейных программ, которые будут направлены на возобновление поколений.

Так ли необходимы мигранты в Европе? Мнением поделился французский аналитик Лорент Озон-1

Но как же мы можем понимать желание правительства, которое отклоняет любые логичные аргументы и продолжает работать не так логично? И они продолжают ввозить миллионы неквалифицированных рабочих в нашу страну. Это подход западных элит сейчас, и они уничтожают нас для того, чтобы экономика продолжала выживать, а не работать хорошо. Сейчас, конечно, с помощью потребления экономика поддерживается, но наша экономика, по сути, представляет собой пузырь, и это не очень хорошая ситуация. Мне кажется, что мы можем найти лекарства для «демографической зимы». Мы можем добиться эффективной и хорошей экономики в Европе, если мы будем рассчитывать на устойчивые модели развития.

В наших странах очень хорошие рабочие, очень образованные. Я думаю, вы это все понимаете. И мне кажется, что нам необходимо создать хорошие условия сотрудничества с регионом Магриб, чтобы ситуация была сбалансированной и стабильной. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы ситуация на нашем континенте стала лучше, и нам необходимо добиться политических, экономических и социальных изменений, социальной революции, которая позволит лучше пережить этот демографический переход и защитить наши нации. Но для этого всего нам необходимо сменить тот курс, который приводит нас к войне.

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# Кризис в ЕС # общество # Надежда Сасс # Лорент Озон # Фотофакт

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