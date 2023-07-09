«Это праздник белорусско-российской дружбы». Игорь Сергеенко посетил «Купалье» в Александрии

Новости Беларуси. Из скромного народного праздника в популярный международный фестиваль. «Купалье» в Александрии с каждым годом притягивает все больше гостей, партнеров и друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда приезжают, чтобы отдохнуть, поближе познакомиться с белорусской культурой, традициями, проникнуться магией древнего обряда. В 2023 году фестиваль проходил под знаком Союзного государства и собрал рекордное количество посетителей – 75 тысяч человек. Но несмотря на размах, праздник сохранил свои главные отличительные черты: душевность, искренность и простоту.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

В 14-й раз проходит этот праздник, я прекрасно помню, как всё начиналось в 2010 году. Было значительно скромнее и проще, но каждый год усилиями и стараниями местных органов власти, наших умельцев и артистов праздник притягивал все больше и больше людей. Он становится действительно международным, это праздник белорусско-российской дружбы, я бы так сказал.